Беременная Санта Димопулос шокировала откровенной фотосессией
instagram.com/santadimopulos
Звезда сейчас находится на 39-й неделе беременности
Беременная певица и фитнес-модель Санта Димопулос, которая ждет второго ребенка и готовится к родам в Монако, поделилась откровенными фото.
Звезда сейчас находится на 39-й неделе беременности, что не мешает ей показывать обнаженное тело. На новых снимках она в купальниках и соблазнительном белье демонстрирует округлившийся живот и обнаженную грудь.
В постах под фото Санта размышляет о предстоящих родах и делится своим опытом ожидания ребенка.
«Арбузик. Скоро … » — написала под одним из фото Димопулос.
Отметим, в Димопулос есть старший сын от первого мужа Андрея Джеджулы.
В 2015 году Димопулос вышла замуж за совладельца сети спортивных клубов Игоря Кучеренко.
Джерело: fakty.ua