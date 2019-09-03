Беременная Санта Димопулос шокировала откровенной фотосессией



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Звезда сейчас находится на 39-й неделе беременности

Беременная певица и фитнес-модель Санта Димопулос, которая ждет второго ребенка и готовится к родам в Монако, поделилась откровенными фото.

Звезда сейчас находится на 39-й неделе беременности, что не мешает ей показывать обнаженное тело. На новых снимках она в купальниках и соблазнительном белье демонстрирует округлившийся живот и обнаженную грудь.

В постах под фото Санта размышляет о предстоящих родах и делится своим опытом ожидания ребенка.

«Арбузик. Скоро … » — написала под одним из фото Димопулос.

Отметим, в Димопулос есть старший сын от первого мужа Андрея Джеджулы.

В 2015 году Димопулос вышла замуж за совладельца сети спортивных клубов Игоря Кучеренко.





Джерело: fakty.ua