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    Фото

    Беременная Санта Димопулос шокировала откровенной фотосессией

    • Розсилка
    Беременная Санта Димопулос шокировала откровенной фотосессией
    instagram.com/santadimopulos

    Звезда сейчас находится на 39-й неделе беременности

    Беременная певица и фитнес-модель Санта Димопулос, которая ждет второго ребенка и готовится к родам в Монако, поделилась откровенными фото.

    Звезда сейчас находится на 39-й неделе беременности, что не мешает ей показывать обнаженное тело. На новых снимках она в купальниках и соблазнительном белье демонстрирует округлившийся живот и обнаженную грудь.

    В постах под фото Санта размышляет о предстоящих родах и делится своим опытом ожидания ребенка.

    «Арбузик. Скоро … » — написала под одним из фото Димопулос.

    Отметим, в Димопулос есть старший сын от первого мужа Андрея Джеджулы.

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    instagram.com/santadimopulos
    instagram.com/santadimopulos
    instagram.com/santadimopulos
    instagram.com/santadimopulos
    instagram.com/santadimopulos

    В 2015 году Димопулос вышла замуж за совладельца сети спортивных клубов Игоря Кучеренко.


    Джерело: fakty.ua

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