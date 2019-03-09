Неделя моды в Париже: яркие фото с показов



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Stella McCartney осень-зима 2019/2020

В рамках Недели моды в Париже свои коллекции представили Comme des Garçons, Thom Browne и Stella McCartney

Рэй Кавакубо точно нельзя назвать эскапистом. Всю тяжесть мира, испорченного действиями людей, она транслирует в своем творчестве.

Она читает новости, она знает, что происходит, ее волнуют гонки вооружений XXI века, политические протесты, экологические угрозы. В силу своих переживаний она решила назвать коллекцию Comme des Garçons как «скопление теней».

Черная резиновая «броня», выступающие бедра и плечи, огромные капюшоны и церковные головные уборы, странные короткие юбки с фижмами, рукава, будто бы залитые маслом, темные оборки из викторианской тафты, юбка-шар, намекающая на форму неразорвавшейся бомбы – с помощью игры объемов и текстур Кавакубо дала четко понять, какие именно «зловещие силы» она изобразила.

«Многие маленькие тени собираются вместе, чтобы сделать одну могущественную вещь». Конечно, это обоюдоострое утверждение, указывающее на человеческий потенциал как во благо, так и во зло. В любом случае, это был призыв одного из великих провидцев моды к пробуждению.

Хотя бренд Thom Browne основан на деловой эстетике, которая практически всегда начинается и заканчивается серым фланелевым костюмом, пожалуй, никто не любит фантазировать на тему моды так сильно, как это делает Том Браун. Поэтому, всегда интересно и волнительно узнать, во что превратится его новая коллекция.

Следуя своему верному пути Браун предложил три разных униформы для нового сезона: его фирменный костюм с брюками до щиколоток, буржуазный костюм с плиссированной юбкой и свободные платья-миди.

Новую коллекцию Стелла Маккартни посвятила тем, кого мы любим – в прошлом, настоящем и будущем. Проявить свои чувства дизайнер предложила своим гостям, посадив дерево в честь дорогого человека, осуществив это в рамках ее новой кампании по защите экосистемы национального индонезийского парка Гунунг-Лесер.

Маккартни в этом сезоне вдохновлялась английским музыкальным и танцевальным движением Northern Soul конца 1960-х годов, создавая свободные, широкие силуэты, с массивными плечами наряду с легкими платьями и топами.

Маккартни также сотрудничала с британским брендом Hunter, чтобы создать резиновые сапоги, из которых виднелись носки Yulex, по-видимому, устойчивая альтернатива неопрену. Основой коллекции стал апсайклинг.

Дизайнер использовала собственные старые дизайны, создавая платья из футболок, а пальто из бейсболок. Также в коллекции присутствуют органический хлопок, эко-мех и экологическая вискоза.

Джерело: vogue.ua