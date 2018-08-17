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    Необычные татуировки для любителей компьютерного кода: впечатляющие фото

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    Тату-мастер Андреас Вронтис - Необычные татуировки для любителей компьютерного кода: впечатляющие фото
    Тату-мастер Андреас Вронтис

    Тату-мастер Андреас Вронтис рисует татуировки на основе компьютерного кода ASCII

    Свои работы Вронтис создает на основе стандартного кода для обмена информацией ASCII 1963 года, содержащего 95 печатных символов и изначально предназначенного для кодирования компьютерных данных.

    При этом мастер не полагается на программы и сам рисует эскиз для каждого тату, после чего часами переносит его на кожу клиентов. Его тату — хороший способ отличить настоящего гика от любителя.

    «Я бы не хотел раскрывать свой творческий процесс, так как мне потребовались годы, чтобы развить и усовершенствовать своё мастерство. Могу сказать, что для такой работы есть много компьютерных программ, но результат не так реалистичен, как можно подумать».

    Мужчине 31 год, и последние шесть лет он работает тату-мастером в личном салоне. В 2015 году Вронтис создал первый эскиз для тату в стиле ASCII — портрет Джона Леннона. Эта работа принесла ему не только известность среди сограждан, но и победу в конкурсе Международного съезда тату-мастеров Best in Show. И с тех пор мужчина постоянно разъезжал по миру, демонстрируя свои работы.

    По словам Вронтиса, у него нет конкурентов. Мужчина считает себя единственным татуировщиком в мире, работающим в стиле ASCII.

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    Необычные татуировки для любителей компьютерного кода: впечатляющие фото
    Необычные татуировки для любителей компьютерного кода: впечатляющие фото
    Необычные татуировки для любителей компьютерного кода: впечатляющие фото
    Необычные татуировки для любителей компьютерного кода: впечатляющие фото
    Необычные татуировки для любителей компьютерного кода: впечатляющие фото
    Необычные татуировки для любителей компьютерного кода: впечатляющие фото
    Необычные татуировки для любителей компьютерного кода: впечатляющие фото
    Необычные татуировки для любителей компьютерного кода: впечатляющие фото
    Необычные татуировки для любителей компьютерного кода: впечатляющие фото
    Необычные татуировки для любителей компьютерного кода: впечатляющие фото
    Необычные татуировки для любителей компьютерного кода: впечатляющие фото
    Необычные татуировки для любителей компьютерного кода: впечатляющие фото
    Необычные татуировки для любителей компьютерного кода: впечатляющие фото
    Необычные татуировки для любителей компьютерного кода: впечатляющие фото
    Необычные татуировки для любителей компьютерного кода: впечатляющие фото
    Необычные татуировки для любителей компьютерного кода: впечатляющие фото
    Необычные татуировки для любителей компьютерного кода: впечатляющие фото
    Необычные татуировки для любителей компьютерного кода: впечатляющие фото
    Необычные татуировки для любителей компьютерного кода: впечатляющие фото
    Необычные татуировки для любителей компьютерного кода: впечатляющие фото
    Необычные татуировки для любителей компьютерного кода: впечатляющие фото

    «Буквы, цифры, знаки препинания — это ничто иное, как простые формы рисунка, но когда они объединяются, то создают симметрию и детали».

    Джерело: telegraf.com.ua

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