Неоновый отель на Гавайях: впечатляющие фото



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Shoreline Hotel Waikiki

Американская студия дизайна BHDM Design оформила яркий и современный интерьер нового гавайского отеля Shoreline Hotel Waikiki на побережье Тихого океана

Новый отель Shoreline Hotel Waikiki с видом на океан в гавайском городе Гонолулу — это удачный союз гостеприимных гавайских традиций, богатой флоры и фауны островов и современного дизайна с уклоном в сторону неоновых акцентов.

Интерьером отеля занималась американская студия BHDM Design во главе с известным дизайнером Дэном Маццарини. Уже при входе в отель гости погружаются в буйство красок, где легко можно найти все цвета радуги в удивительной гармонии между собой. Высокие потолки и огромные окна лобби отеля пропускают в помещение много света. Цветные коридоры и тропические обои подчеркивают, что вы оказались не где-нибудь, а на жарком и гостеприимном курорте.

Каждый из 135 номеров гостиницы неповторим: ковры, постельные принадлежности и текстиль выбраны для всех комнат отеля отдельно. Сочетание современной мебели от Blu Dot и Missana создают аллюзию на яркий и эксцентричный, популярный в 80-х годах стиль мемфис.

На крыше отеля располагается небольшой бассейн, а тропическая стена рядом с ним расписана известным калифорнийским художником Dj Neff. В лаундж-зоне на первом этаже ночью включается неоновая подсветка, напоминающая яркий летний закат, и то же самое происходит с коридорами отеля в вечернее время.

По всей территории отеля на холодильниках и досках объявлений написана забавная фраза It’s pau hana somewhere. Pau hana в переводе с гавайского языка значит «законченная работа», а сама надпись говорит о том, что где-то уже пять часов, а значит, работа закончилась и пора расслабиться и отдохнуть.

Джерело:

Джерело: abcnews.com.ua