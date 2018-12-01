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    Netflix покажет фильм о подготовке кутюрного показа Chanel

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    <div class="irc_asc"><span class="irc_su" dir="ltr">Карл Лагерфельд</span></div> - Netflix покажет фильм о подготовке кутюрного показа Chanel
    Карл Лагерфельд
    Tochka.net

    Стриминговый сервис Netflix анонсировал выпуск документального фильма о кутюрном показе Chanel

    Фильм станет первым эпизодом сериала 7 Days Out, каждая серия которого посвящена неделе из жизни знаменитого человека из мира моды, работающего над крупным fashion проектом.

    Первый эпизод выйдет на Netflix 21 декабря. В нем зрители увидят, как Карл Лагерфельд и его команда готовила показ Chanel сезона весна-лето 2018.

    Ну а пока поклонники модного дома Chanel с нетерпением ждут первого эпизода сериала, предлагаем вспомнить, как прошел fashion- показ сезона весна-лето 2019.

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    Netflix покажет фильм о подготовке кутюрного показа Chanel
    Netflix покажет фильм о подготовке кутюрного показа Chanel
    Netflix покажет фильм о подготовке кутюрного показа Chanel
    Netflix покажет фильм о подготовке кутюрного показа Chanel
    Netflix покажет фильм о подготовке кутюрного показа Chanel
    Netflix покажет фильм о подготовке кутюрного показа Chanel
    Netflix покажет фильм о подготовке кутюрного показа Chanel
    Netflix покажет фильм о подготовке кутюрного показа Chanel
    Netflix покажет фильм о подготовке кутюрного показа Chanel
    Netflix покажет фильм о подготовке кутюрного показа Chanel
    Netflix покажет фильм о подготовке кутюрного показа Chanel
    Netflix покажет фильм о подготовке кутюрного показа Chanel
    Netflix покажет фильм о подготовке кутюрного показа Chanel
    Netflix покажет фильм о подготовке кутюрного показа Chanel
    Netflix покажет фильм о подготовке кутюрного показа Chanel

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