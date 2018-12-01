Netflix покажет фильм о подготовке кутюрного показа Chanel



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Карл Лагерфельд Tochka.net

Стриминговый сервис Netflix анонсировал выпуск документального фильма о кутюрном показе Chanel

Фильм станет первым эпизодом сериала 7 Days Out, каждая серия которого посвящена неделе из жизни знаменитого человека из мира моды, работающего над крупным fashion проектом.

Первый эпизод выйдет на Netflix 21 декабря. В нем зрители увидят, как Карл Лагерфельд и его команда готовила показ Chanel сезона весна-лето 2018.

Ну а пока поклонники модного дома Chanel с нетерпением ждут первого эпизода сериала, предлагаем вспомнить, как прошел fashion- показ сезона весна-лето 2019.

Читайте также: Карди Би надела пальто, напечатанное на 3D-принтере и стала элегантной леди