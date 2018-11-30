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    В Токио прошло шоу Valentino

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    В Токио прошло шоу Valentino
    vogue.ua

    Япония - страна, которая давно и постоянно вдохновляет модных дизайнеров

    Особые отношения с ней сложились у Christian Dior, часто к ее культуре обращается Миуччиа Прада, а одно из самых ярких шоу для Louis Vuitton здесь устроил Николя Жескьер в мае 2017-го. Теперь пришел черед модного Дома Valentino под руководством Пьерпаоло Пиччолли, который решил показать в Токио новую межсезонную коллекцию сезона Pre-Fall 2019.

    Пиччолли устроил здесь масштабное шоу, на котором показал практически 100 образов. Он впервые соединил вместе женскую и мужскую коллекции, максимально представив японским клиентам мир по имени Valentino.

    Основой этого мира, естественно, стал красный цвет. Он является визитной карточкой бренда и при этом занимает важное место в японской культуре. Пылающие, как восходящее над Фудзиямой солнце, образы открыли шоу и закрыли его. Начал Пиччолли со свободных платьев, не сковывающих движений, которые были  «отягощены» плиссировкой, складками и оборками, сложенными на манер «оригами». 

    На смену всем оттенкам красного пришел черный блок коллекции - динамичный и функциональный, как будто символизирующий антиутопический мир будущего, к которому Япония с ее технологическим развитием намного ближе других стран. 

    Параллелями для итальянца стали архитектурные формы - прекрасные в своей простоте, а также урбанизация, которая одинаково сильно влияет и на западный мир, и на восточный. Вместе с разнообразными накидками и платьями длины миди Пиччолли показал публике сочетания вроде джинсовок и юбок-плиссе, функциональные ветровки, дутые куртки, украшенные V-логотипом и разнообразие практичных ботинок на шнуровке.

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    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
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    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua


    К финалу шоу Пьерпаоло вернулся к красному и продемонстрировал восторженной публике канонические образы Valentino, в которых была и деликатность, и романтичность, и та самая великая красота.

    Джерело: vogue.ua

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