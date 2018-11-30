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    Шоу-биз

    Режиссеры «Войны бесконечности» подтвердили смерть одного из героев

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    Режиссеры «Войны бесконечности» подтвердили смерть одного из героев

    Братья Руссо рассказали, кого поклонники блокбастера больше не увидят

    Долгое время среди поклонников «Мстителей» ходили слухи о том, что Локи, бог хитрости и обмана, которого несколько лет играл Том Хиддлстон, все-таки не умер в «Войне бесконечности», а каким-то образом умудрился выжить. Но братья Руссо, режиссеры блокбастера, подтвердили, что зрители больше не увидят Локи в ближайших картинах Marvel.

    В Лос-Анджелесе состоялся специальный показ картины «Мстители: Война бесконечности», который лично представили Джо и Энтони Руссо, братья-режиссеры одного из самых успешных супергеройских фильмов. Поклонники спросили: является ли Брюс Бэннер на самом деле замаскированным Локи, так как такая теория ходила по интернету, и постановщики категорично ответили: «Локи мертв». Это положило конец всем дискуссиям и поисков оригинальных теорий о том, как брат Тора мог бы спастись после смерти от рук Таноса. К сожалению фанатов, они не рассказали никаких деталей предстоящих четвертых «Мстителей», которые выходят в апреле следующего года.

    Однако зрители не окончательно попрощались с Локи, Стрим-сервис Disney+ разрабатывает мини-сериал, главным героем которого станет персонаж Тома Хидллстона. 

    Джерело: Киноафиша

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