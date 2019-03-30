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    Новая коллекция The Coat by Katya Silchenko: за кулисами показа

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    Новая коллекция The Coat by Katya Silchenko: за кулисами показа
    vogue.ua

    Катя Сильченко показала свою новую осенне-зимнюю коллекцию, которую посвятила спорту в жизни современной девушки

    На подиуме эта идея воплотилась в сочетании базовых вещей и повседневного гардероба с элементами спортивной униформы – от велосипедок и резиновых аксессуаров до функционального трикотажа и тренировочных костюмов. 

    Новую осенне-зимнюю коллекцию Сильченко посвятила идеальному дню своей героини, который начинается со спорта, продолжается деловыми встречами, а заканчивается подчеркнуто красиво. 

    Открыла показ модель Таня Рубан – девушка, инстаграм которой заполнен роликами с ее изнурительными тренировками не только по утрам, но и поздно вечером. Вышла модель в зал в трикотажном костюме с укороченным худи оттенка кофе с молоком, поверх которого был накинут классический тренч в этой же цветовой гамме. 

    Завершали образ босоножки на высоком каблуке. Этот выход стал квинтэссенцией всей коллекции – Сильченко продемонстрировала, что спорт и женственность могут и должны мирно сосуществовать друг с другом.

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    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua

    За кулисами шоу при этом царила размеренная и даже успокаивающая обстановка. Модели, как профессиональные спортсмены, четко выполняли все поставленные командой бренда задачи, и результат получился соответствующим.

    Джерело: vogue.ua

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