Яке релігійне свято відзначається 16 жовтня 2025: традиції та молитва

Свята 16 жовтня в церковному календарі – День пам’яті святого мученика Лонгина, що при Хресті Господньому

16 жовтня православна церква вшановує пам'ять святого мученика Лонгина Сотника. Це свято присвячене історії римського воїна, який був свідком розп'яття Христа і навернувся до віри, ставши мучеником.

розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 16 жовтня 2025 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого мученика Лонгина, що при Хресті Господньому

16 жовтня православна церква вшановує пам'ять святого мученика Лонгина Сотника. За переказами, Лонгин був командиром загону римських воїнів, які охороняли місце розп'яття Ісуса Христа на Голгофі.

Лонгин особисто простромив бік Христа списом, щоб переконатися в Його смерті, але свідчив про потужні знамення, які супроводжували цю подію: землетрус і потьмарення сонця. Саме його устами було проголошено: «Воістину, це був Син Божий!» (Матвія 27:54). Це стало переломним моментом у його житті. Він покинув військову службу, прийняв християнство і став проповідувати Євангеліє, зокрема у своїй рідній Каппадокії. За наказом Пилата, який боявся свідчень Лонгина про воскресіння, воїна схопили і стратили. За свою непохитну віру він був зарахований до лику святих мучеників.

Молитви дня

О, святий мученику Лонгине, сотнику Христовий! Ти, що став свідком страждань і воскресіння Спасителя, і прославив Його мученицькою смертю! Молимо Тебе, милостивий заступнику: зміцни нашу віру, як Ти зміцнив свою, коли вигукнув істину при Хресті. Допоможи нам протистояти злу, захисти нас від спокус і ворогів, і моли Господа дарувати нам зцілення від усіх недуг, особливо очних, бо Ти сам отримав зцілення. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі: