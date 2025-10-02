Головна Країна Суспільство
Яке релігійне свято відзначається 3 жовтня 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Яке релігійне свято відзначається 3 жовтня 2025: традиції та молитва
Свята 3 жовтня в церковному календарі – День пам’яті святого мученика Діонісія Ареопагіта

3 жовтня православна церква вшановує пам'ять святого мученика Діонісія Ареопагіта. Це свято присвячене вірі та стійкості першого єпископа Афін, який прийняв мученицьку смерть за християнські переконання.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію та прикмети 3 жовтня 2025 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого мученика Діонісія Ареопагіта

3 жовтня православна церква вшановує пам'ять святого мученика Діонісія Ареопагіта, який жив у I столітті. Згідно з переказами, Діонісій був високопоставленим членом Ареопагу (верховного суду) в Афінах.

Він став послідовником християнства після того, як почув проповідь апостола Павла в Афінах. Після навернення Діонісій став першим єпископом Афін і активно проповідував Євангеліє. Під час гонінь він вирушив до Галлії (сучасна Франція), де був схоплений у Парижі. За відмову відректися від Христа, Діонісій був підданий жорстоким тортурам і прийняв мученицьку смерть. Його зараховано до лику святих за віру та жертовність.

Молитви дня

О, святий мученику Діонісію, заступнику наш перед Господом! Звертаємося до тебе з вірою і благанням. Захисти нас від підступів диявольських, від ворогів видимих і невидимих, від усякої скверни та нечистої сили. Зміцни нас у православній вірі, подай нам розуміння і сили протистояти спокусам. Моли Христа Бога нашого, щоб Він дарував нам мирне життя і спасіння душам нашим.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

  • Теплий день – осінь буде довгою, а зима настане пізно.
  • Якщо журавлі відлітають у цей день – до швидкого приходу холодної зими.
  • Низько летять птахи – чекайте на ранню та холодну зиму.
  • Ясна погода 3 жовтня – до швидких змін погоди.

