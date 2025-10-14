Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 15 жовтня 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 15 жовтня 2025: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 15 жовтня в церковному календарі – День пам’яті святого преподобномученика Лукіяна Антіохійського

15 жовтня православна церква вшановує пам'ять святого преподобномученика Лукіяна, пресвітера Антіохійського. Це свято присвячене життю та мученицькій смерті видатного богослова та наставника, який постраждав за християнську віру.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 15 жовтня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого преподобномученика Лукіяна Антіохійського

Яке релігійне свято відзначається 15 жовтня 2025: традиції та молитва фото 1

15 жовтня православна церква вшановує пам'ять святого преподобномученика Лукіяна, пресвітера Антіохійського, який жив у III столітті.

Згідно з переказами, Лукіян був високоосвіченим богословом і проповідником. Він заснував в Антіохії знамениту богословську школу, яка виховала багатьох відомих церковних діячів. Під час переслідувань християн за імператора Максиміана, Лукіян був схоплений. Його довго і жорстоко мучили, вимагаючи відректися від Христа. Лукіян виявив неймовірну стійкість: навіть у в'язниці він продовжував проповідувати та наставляти інших. Він помер від мук близько 312 року, за що й був зарахований до лику святих як преподобномученик (оскільки був ченцем і прийняв мученицьку смерть).

Молитви дня

О, преподобномученику Лукіяне, пастирю добрий і вчителю богомудрий! Молимо Тебе зі щирою вірою та любов'ю: благай Всемилостивого Бога, щоб Він простив нам наші прогрішення, вільні та невільні. Зміцни нас у вірі, подай нам силу та терпіння у скорботах, і допоможи нам наслідувати Твоє мужнє стояння за Христа. Будь нашим заступником перед Господом і охорони нас від усіх ворогів видимих і невидимих.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

  • Якщо на Лукіяна сильний вітер – зима буде холодною і сніжною.
  • Туман вранці 15 жовтня віщує теплу та суху осінь.
  • Якщо випав перший сніг – до ранньої зими.
  • Цей день вважався сприятливим для початку навчання або занять наукою, адже Лукіян був великим ученим.

Читайте також:

Теги: свята свято календар традиції релігія православна церква

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Разом з усіма українцями захисники просять Пресвяту Богородицю подарувати мир Україні та захистити її кордони від ворогів
День захисників та захисниць України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
1 жовтня, 05:00
Православні та греко-католики відзначають День пам'яті святих мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії
День Віри, Надії, Любові та їх матері Софії: легенда про мучениць, традиції, прикмети та заборони
17 вересня, 01:00
Рош га-Шана – це не тільки день створення світу, а й день суду
Рош га-Шана: єврейський Новий рік, значення та традиції свята, заборони та привітання
22 вересня, 07:40
Яке релігійне свято відзначається 1 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 1 жовтня 2025: традиції та молитва
30 вересня, 22:00
2 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 жовтня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 2 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 2 жовтня 2025: традиції та молитва
1 жовтня, 22:15
Україна відзначає День захисників і захисниць. Наживо
Україна відзначає День захисників і захисниць. Наживо
1 жовтня, 10:48
Бронювання можуть отримати керівники релігійних організацій та священнослужителі, які працюють в них
Збільшилася кількість релігійних організацій, які можуть забронювати батюшок
9 жовтня, 12:50
Яке релігійне свято відзначається 13 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 13 жовтня 2025: традиції та молитва
12 жовтня, 22:00

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 15 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 15 жовтня 2025: традиції та молитва
Олег Царьов: чим зараз займається екснардеп, у якого Зеленський забрав громадянство
Олег Царьов: чим зараз займається екснардеп, у якого Зеленський забрав громадянство
Ексдружина підозрюваного у вбивстві Парубія підтвердила загибель сина на війні
Ексдружина підозрюваного у вбивстві Парубія підтвердила загибель сина на війні
Називав Путіна ангелом. Що відомо про артиста балету Полуніна, якого покарав Зеленський
Називав Путіна ангелом. Що відомо про артиста балету Полуніна, якого покарав Зеленський
Тероборона Тернопільщини пояснила нові підходи до мобілізаційних заходів
Тероборона Тернопільщини пояснила нові підходи до мобілізаційних заходів
У Волинській області з'явилася рекордна гойдалка
У Волинській області з'явилася рекордна гойдалка

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua