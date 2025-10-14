Яке релігійне свято відзначається 15 жовтня 2025: традиції та молитва

Свята 15 жовтня в церковному календарі – День пам’яті святого преподобномученика Лукіяна Антіохійського

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 15 жовтня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого преподобномученика Лукіяна Антіохійського

15 жовтня православна церква вшановує пам'ять святого преподобномученика Лукіяна, пресвітера Антіохійського, який жив у III столітті.

Згідно з переказами, Лукіян був високоосвіченим богословом і проповідником. Він заснував в Антіохії знамениту богословську школу, яка виховала багатьох відомих церковних діячів. Під час переслідувань християн за імператора Максиміана, Лукіян був схоплений. Його довго і жорстоко мучили, вимагаючи відректися від Христа. Лукіян виявив неймовірну стійкість: навіть у в'язниці він продовжував проповідувати та наставляти інших. Він помер від мук близько 312 року, за що й був зарахований до лику святих як преподобномученик (оскільки був ченцем і прийняв мученицьку смерть).

Молитви дня

О, преподобномученику Лукіяне, пастирю добрий і вчителю богомудрий! Молимо Тебе зі щирою вірою та любов'ю: благай Всемилостивого Бога, щоб Він простив нам наші прогрішення, вільні та невільні. Зміцни нас у вірі, подай нам силу та терпіння у скорботах, і допоможи нам наслідувати Твоє мужнє стояння за Христа. Будь нашим заступником перед Господом і охорони нас від усіх ворогів видимих і невидимих. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі: