Яке релігійне свято відзначається 21 жовтня 2025: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Яке релігійне свято відзначається 21 жовтня 2025: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Релігійні свята 21 жовтня в церковному календарі – День пам’яті святого преподобного Іларіона Великого

21 жовтня православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Іларіона Великого. Це свято присвячене життю та подвигу одного із засновників чернечого життя в Палестині, який відомий своєю аскезою, силою молитви та даром зцілення.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 21 жовтня 2025 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого преподобного Іларіона Великого

Яке релігійне свято відзначається 21 жовтня 2025: традиції та молитва фото 1

21 жовтня православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Іларіона Великого (291–371 рр.). Він народився поблизу міста Гази в Палестині. Після хрещення у віці 15 років він присвятив своє життя Богу, наслідуючи приклад преподобного Антонія Великого.

Святий Іларіон оселився в пустелі, де розпочав своє суворе подвижницьке життя, присвячене посту та молитві. Довкола нього почали збиратися учні, завдяки чому він став засновником перших пустельних монастирів у Палестині. Його духовний подвиг порівнюють із подвижництвом самого Антонія Великого. Преподобний Іларіон Великий був відомий своєю духовною мудрістю, даром зцілення та здатністю виганяти бісів. Усе життя він уникав слави, постійно змінюючи місце проживання. Помер преподобний близько 371 року на острові Кіпр.

Молитви дня

О, преподобний отче Іларіоне! Зглянься на нас, смиренних і грішних, що з вірою до тебе прибігаємо. Ти, що відкинув марноту світу і життя своє присвятив молитві та посту, навчи нас іти вузьким шляхом спасіння. Моли Христа Бога, щоб дарував нам дух смирення, терпіння і любові, щоб визволив нас від спокус і злих духів. Допоможи нам здобути мужність у випробуваннях і зберегти віру до кінця.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Народне свято цього дня називали Іларіонів день або День осінніх вітрів.

Наші предки вірили, що прикмети цього дня можуть передбачити, якою буде погода надалі:

  • Якщо вітер дме з півночі – зима буде суворою і холодною.
  • Якщо вранці на Іларіона сильний іній – чекайте на ясну, але холодну погоду.
  • Якщо з'явився туман – весна буде врожайною.
  • Якщо випадає сніг і він не тане – до ранньої зими.

За повір'ям, цього дня не радили вирушати в далекі подорожі та розкривати свої плани перед іншими, щоб не накликати невдачу.

Теги: церква свята релігія традиції свято календар

