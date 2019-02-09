Обратная сторона гламурных снимков из социальных сетей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

boredpanda.com

Умение пользоваться графическим редактором любого человека автоматически превращает в волшебника, ведь только он может самую обычную фотографию превратить в нечто сказочное и красивое

Просматривая фотографии в Instagram, мы зачарованы красотой и качеством фотографий.

И часто думаем, что у всех этих людей профессиональные фотографы и бесплатный пропуск в студию с лучшими настройками, какие вы только можете себе представить.

Похоже, что это не всегда так. Можно легко превратить любое случайное фото в волшебное изображение, достойное Instagram, и вот тому подтверждение.

Совершенно неожиданные места превращаются в сказочные фоны, экран телевизора создает атмосферу, отличную от окружающего мира, а банкомат, похоже, выступает за «автоматическую машину времени», когда фотосессия в талантливых руках и артистическом уме.

Фотограф и графический дизайнер из Калипатрии Кэлоб Кастельон показывает, что мы не должны верить всему, что видим в социальных сетях, и раскрывает правду об «идеальных» фотографиях.

В своей серии он показывает закулисную картину того, как простая фотография превращается в привлекательное произведение искусства, и это нравится его - более 300 тыс. подписчиков в Instagram.

Посмотрите, чего можно достичь с минимальными ресурсами, и, возможно, воспользуйтесь некоторыми советами в следующий раз, когда вы отправитесь за покупками.

Джерело: boredpanda.com