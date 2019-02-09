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    Фото

    Обратная сторона гламурных снимков из социальных сетей

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    Обратная сторона гламурных снимков из социальных сетей
    boredpanda.com

    Умение пользоваться графическим редактором любого человека автоматически превращает в волшебника, ведь только он может самую обычную фотографию превратить в нечто сказочное и красивое

    Просматривая фотографии в Instagram, мы зачарованы красотой и качеством фотографий.

    И часто думаем, что у всех этих людей профессиональные фотографы и бесплатный пропуск в студию с лучшими настройками, какие вы только можете себе представить. 

    Похоже, что это не всегда так. Можно легко превратить любое случайное фото в волшебное изображение, достойное Instagram, и вот тому подтверждение.

    Совершенно неожиданные места превращаются в сказочные фоны, экран телевизора создает атмосферу, отличную от окружающего мира, а банкомат, похоже, выступает за «автоматическую машину времени», когда фотосессия в талантливых руках и артистическом уме.

    Фотограф и графический дизайнер из Калипатрии Кэлоб Кастельон показывает, что мы не должны верить всему, что видим в социальных сетях, и раскрывает правду об «идеальных» фотографиях. 

    В своей серии он показывает закулисную картину того, как простая фотография превращается в привлекательное произведение искусства, и это нравится его - более 300 тыс. подписчиков в Instagram.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Посмотрите, чего можно достичь с минимальными ресурсами, и, возможно, воспользуйтесь некоторыми советами в следующий раз, когда вы отправитесь за покупками.

    Джерело: boredpanda.com

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