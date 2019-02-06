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    Фото

    20 снимков с фестиваля бодиарта в Экваториальной Гвинее, которые подарят ощущение праздника

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    20 снимков с фестиваля бодиарта в Экваториальной Гвинее, которые подарят ощущение праздника

    В фестивале участвовали художники со всего мира

    Фестиваль бодиарта в Экваториальной Гвинее — праздник красок и творчества, в котором в 2019 году поучаствовали художники из самой Экваториальной Гвинеи и ещё 18 стран мира.

    Все модели — местные парни и девушки, которых раскрашивают приглашённые мастера, а фотографы устраивают им съёмки в новых образах.

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    20 снимков с фестиваля бодиарта в Экваториальной Гвинее, которые подарят ощущение праздника
    20 снимков с фестиваля бодиарта в Экваториальной Гвинее, которые подарят ощущение праздника
    20 снимков с фестиваля бодиарта в Экваториальной Гвинее, которые подарят ощущение праздника
    20 снимков с фестиваля бодиарта в Экваториальной Гвинее, которые подарят ощущение праздника
    20 снимков с фестиваля бодиарта в Экваториальной Гвинее, которые подарят ощущение праздника
    20 снимков с фестиваля бодиарта в Экваториальной Гвинее, которые подарят ощущение праздника
    20 снимков с фестиваля бодиарта в Экваториальной Гвинее, которые подарят ощущение праздника
    20 снимков с фестиваля бодиарта в Экваториальной Гвинее, которые подарят ощущение праздника
    20 снимков с фестиваля бодиарта в Экваториальной Гвинее, которые подарят ощущение праздника
    20 снимков с фестиваля бодиарта в Экваториальной Гвинее, которые подарят ощущение праздника
    20 снимков с фестиваля бодиарта в Экваториальной Гвинее, которые подарят ощущение праздника
    20 снимков с фестиваля бодиарта в Экваториальной Гвинее, которые подарят ощущение праздника
    20 снимков с фестиваля бодиарта в Экваториальной Гвинее, которые подарят ощущение праздника
    20 снимков с фестиваля бодиарта в Экваториальной Гвинее, которые подарят ощущение праздника
    20 снимков с фестиваля бодиарта в Экваториальной Гвинее, которые подарят ощущение праздника
    20 снимков с фестиваля бодиарта в Экваториальной Гвинее, которые подарят ощущение праздника
    20 снимков с фестиваля бодиарта в Экваториальной Гвинее, которые подарят ощущение праздника
    20 снимков с фестиваля бодиарта в Экваториальной Гвинее, которые подарят ощущение праздника

    Несмотря на то, что многие впервые позировали в качестве моделей для бодиарта, работы и  снимки получились чертовски сочными и атмосферными!

    Джерело: twizz.ru

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