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    Фото

    Регина Тодоренко поразила поклонников, позируя на лужайке

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    Регина Тодоренко поразила поклонников, позируя на лужайке
    cosmo.ru

    Для Регины ребенок является самым главным в жизни

    5 декабря прошлого года она родила сына Михаила. С тех пор девушка сочетает работу и материнство. Она продолжает снимать собственное YouTube-шоу, а также снимается в различных рекламных проектах.

    Однако теперь для Регины ребенок является самым главным в жизни. Поэтому она с ним не расстается даже на съемках, где для малыша всегда есть игровая зона и кроватка для сна.

    Ко всему прочему, телеведущая занимается с наследником плаванием. Еще летом ребенок учился держаться на воде в бассейне, когда с ним играл папа. А пока за окном осень, Тодоренко дразнит поклонников летними снимками.

    На одном из новых фото она позирует на зеленой лужайке в черных шортах и белом джемпере. Девушка придерживает сына, которого нежно целует в лоб. Михаил был одет в белую футболку с принтом и памперсы. Регина намекнула, что так обычно приходит ее выходной.

    ____10.37.50
    instagram.com/reginatodorenko

    Поклонников умилил трогательный кадр. «Такие хорошие», «Какие вы уютные, семейные, классные, веселые», «Сладкий малыш! Пусть будет счастлив и здоров!», — прокомментировали пост некоторые подписчики.

    Джерело: teleprogramma.pro

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