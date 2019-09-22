Регина Тодоренко поразила поклонников, позируя на лужайке



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cosmo.ru

Для Регины ребенок является самым главным в жизни

5 декабря прошлого года она родила сына Михаила. С тех пор девушка сочетает работу и материнство. Она продолжает снимать собственное YouTube-шоу, а также снимается в различных рекламных проектах.

Однако теперь для Регины ребенок является самым главным в жизни. Поэтому она с ним не расстается даже на съемках, где для малыша всегда есть игровая зона и кроватка для сна.

Ко всему прочему, телеведущая занимается с наследником плаванием. Еще летом ребенок учился держаться на воде в бассейне, когда с ним играл папа. А пока за окном осень, Тодоренко дразнит поклонников летними снимками.

На одном из новых фото она позирует на зеленой лужайке в черных шортах и белом джемпере. Девушка придерживает сына, которого нежно целует в лоб. Михаил был одет в белую футболку с принтом и памперсы. Регина намекнула, что так обычно приходит ее выходной.

instagram.com/reginatodorenko

Поклонников умилил трогательный кадр. «Такие хорошие», «Какие вы уютные, семейные, классные, веселые», «Сладкий малыш! Пусть будет счастлив и здоров!», — прокомментировали пост некоторые подписчики.

Джерело: teleprogramma.pro