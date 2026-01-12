Головна Скотч Фото
Олесь Довгий похвалився поповненням у родині

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Олесь Довгий та Ірина Міненко втретє стали батьками
фото: Олесь Довгий/Facebook

Олесь Довгий поїхав у пологовий за донечкою

Екснардеп Олесь Довгий повідомив про поповнення в сім'ї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Facebook.

«Поїхали в пологовий за донечкою!», – йдеться у повідомленні.

Олесь Довгий похвалився поповненням у родині фото 1

Це третя дитина Довгого. Він та його дружина Ірина Міненко виховують ще двох синів – Макарія (2019 р. н.) і Матвія (2020 р. н.).

Нагадаємо, у жовтні 2024 року Олесь Довгий придбав квартиру площею 401,7 кв. м за ціною 44,6 млн грн. Придбані апартаменти в елітному житловому комплексі, що в історичній частині Києва. Особливістю ЖК, в якому купив житло Олесь Довгий, є те, що сусідів у нього фактично не буде. Кожна квартира займає цілий поверх. Тобто у дев’ятиповерховому ЖК всього дев’ять апартаментів.

Як повідомлялося, за місяць до дострокового припинення депутатських повноважень Олесь Довгий обсипав розкішними подарунками свою цивільну дружину Ірину Міненко.

В один день, 23 травня 2025 року екснардеп переписав на свою жінку столичну квартиру площею 401,7 кв. м вартістю 38 млн грн (це житло у вересні 2024 року з’явилося у власності Олеся Довгого; він купив нерухомість за 44,5 млн грн); пів будинку з господарськими будівлями та спорудами загальною площею 192,7 кв. м і половину земельної ділянки загальною площею 0,05 га у селі Москаленки Обухівського району на Київщині (це майно у власності Довгого з листопада 2019 року).

До слова, у червні 2025 року Верховна Рада підтримала складання мандату народного депутата Олеся Довгого. Відповідне рішення ухвалили 244 парламентарі.

