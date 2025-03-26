Горбунов зворушив мережу фото з молодшим сином

«Скоро і по зросту підтягнемось», – Горбунов підписав фото із сином

Український телеведучий Юрій Горбунов показав свого молодшого сина Данила. Відповідні фото він оприлюднив у Facebook, інформує «Главком».

«Ніжку закидаємо як тато! Скоро і по зросту підтягнемось», – йдеться у підписі до фото.

фото: Юрій Горбунов/Facebook

Користувачі соцмереж оцінили фото та активно залишають коментарі під ним.

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Як відомо, Катерина Осадча виховує трьох синів. Іван та Данило – молодші діти від Юрія Горбунова, а Ілля – старший від першого шлюбу ведучої.

Раніше ведуча Катерина Осадча розповіла про день народження свого наймолодшого сина Данила. На святкування завітав і його старший брат Ілля, який рідко з'являється в блозі зіркової мами. Хлопець приїхав з США до України, щоб привітати маленького брата з днем народження. Осадча показала, як її сини проводять спільний час разом.

До слова, телеведучі Юрій Горбунов та Катерина Осадча привітали сина Івана з шестиріччям. На своїх сторінках в соцмережі щасливі батьки розмістили рідкісні родинні фото.