Оскароносная Дженнифер Лоуренс снялась в элегантной фотосессии
-
Розсилка
Артистка предстает в изысканных нарядах модного дома Dior
27-летняя голливудская актриса Дженнифер Лоуренс стала лицом рекламной кампании модного дома Dior. Звезда фильмов «Голодные игры», «мама!» и «Люди Х» примерила наряды из коллекции Pre-Fall 2018.
Некоторые снимки из этого проекта появились на странице в Instagram фотографа Бриджит Лакомб. Креативный директор модного Дома Мария Грация Кьюри создала элегантные образы, которые сочетают в себе элементы мужского и женского гардеробов.
Дизайнер бренда Мария Грация Кьюри в новой коллекции отдала предпочтение мужскому крою. Все наряды, в которых позировала Дженнифер, отдаленно напоминают мужские костюмы и пальто.
А в макияже стилисты придерживались естественных тонов, а волосы актрисы были убраны назад, создавая эффект короткой мужской стрижки.
Джерело: Сегодня