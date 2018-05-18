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    Оскароносная Дженнифер Лоуренс снялась в элегантной фотосессии

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    Дженнифер Лоуренс
    Дженнифер Лоуренс

    Артистка предстает в изысканных нарядах модного дома Dior

    27-летняя голливудская актриса Дженнифер Лоуренс стала лицом рекламной кампании модного дома Dior. Звезда фильмов «Голодные игры», «мама!» и «Люди Х» примерила наряды из коллекции Pre-Fall 2018.

    Некоторые снимки из этого проекта появились на странице в Instagram фотографа Бриджит Лакомб. Креативный директор модного Дома Мария Грация Кьюри создала элегантные образы, которые сочетают в себе элементы мужского и женского гардеробов.

    Дизайнер бренда Мария Грация Кьюри в новой коллекции отдала предпочтение мужскому крою. Все наряды, в которых позировала Дженнифер, отдаленно напоминают мужские костюмы и пальто.

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    Оскароносная Дженнифер Лоуренс снялась в элегантной фотосессии
    Оскароносная Дженнифер Лоуренс снялась в элегантной фотосессии
    Оскароносная Дженнифер Лоуренс снялась в элегантной фотосессии
    Оскароносная Дженнифер Лоуренс снялась в элегантной фотосессии
    Оскароносная Дженнифер Лоуренс снялась в элегантной фотосессии
    Оскароносная Дженнифер Лоуренс снялась в элегантной фотосессии
    Оскароносная Дженнифер Лоуренс снялась в элегантной фотосессии

    А в макияже стилисты придерживались естественных тонов, а волосы актрисы были убраны назад, создавая эффект короткой мужской стрижки.

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    Джерело: Сегодня

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