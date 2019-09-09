  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Освобожденный из плена моряк сделал предложение любимой девушке (фото)

    • Розсилка
    Освобожденный из плена моряк сделал предложение любимой девушке (фото)
    facebook.com

    Освобожденный из российского плена 19-летний моряк Андрей Эйдер сделал предложение своей девушке Марине

    Предложение парень сделал сразу после возвращения в Украину, в госпитале.

    Моряк планировал сделать предложение любимой как только выйдет из самолета. Однако, Марина не успела приехать в аэропорт.

    «В планах было сначала, что он выйдет из самолета и сразу сделает предложение. Но я об этом не знала, меня не было возле самолета, я тогда еще не прилетела. Я прилетела уже в госпиталь – и он сделал предложение уже там. Говорит: «Будешь моей женой?». Я говорю: «Буду, куда я денусь», – рассказала девушка.

    Мать Андрея отметила, что не отговаривала сына жениться. По ее словам, Андрей всегда был самостоятельным в своих решениях, а Марина давно стала членом их семьи. Влюбленные встречаются более трех лет.

    Что интересно, самой сложной оказалась покупка обручального кольца для девушки. Моряк попросил об этом родных через адвоката еще будучи за решеткой в России.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    instagram.com/marina_slaille
    instagram.com/marina_slaille
    instagram.com/marina_slaille
    instagram.com/marina_slaille
    instagram.com/marina_slaille
    instagram.com/marina_slaille
    instagram.com/marina_slaille
    instagram.com/marina_slaille

    Новоиспеченные молодожены еще не определились с датой бракосочетания. Говорят, что скорее всего женятся в следующем году.


    Джерело: tsn.ua

    Читайте також
    фотография аэропорт пленные
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ