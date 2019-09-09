Освобожденный из плена моряк сделал предложение любимой девушке (фото)



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Освобожденный из российского плена 19-летний моряк Андрей Эйдер сделал предложение своей девушке Марине

Предложение парень сделал сразу после возвращения в Украину, в госпитале.

Моряк планировал сделать предложение любимой как только выйдет из самолета. Однако, Марина не успела приехать в аэропорт.

«В планах было сначала, что он выйдет из самолета и сразу сделает предложение. Но я об этом не знала, меня не было возле самолета, я тогда еще не прилетела. Я прилетела уже в госпиталь – и он сделал предложение уже там. Говорит: «Будешь моей женой?». Я говорю: «Буду, куда я денусь», – рассказала девушка.

Мать Андрея отметила, что не отговаривала сына жениться. По ее словам, Андрей всегда был самостоятельным в своих решениях, а Марина давно стала членом их семьи. Влюбленные встречаются более трех лет.

Что интересно, самой сложной оказалась покупка обручального кольца для девушки. Моряк попросил об этом родных через адвоката еще будучи за решеткой в России.

Новоиспеченные молодожены еще не определились с датой бракосочетания. Говорят, что скорее всего женятся в следующем году.





Джерело: tsn.ua