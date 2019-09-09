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    Украинская Моника Белуччи: Надежда Мейхер восхищает поклонников стильным образами

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    Украинская Моника Белуччи: Надежда Мейхер восхищает поклонников стильным образами
    instagram.com/nadyameiher

    Надежда Мейхер умеет привлечь внимание красивыми и необычными образами

    Популярная украинская певица Надежда Мейхер успевает работать на сцене, сниматься в кино, а также выпускает собственную линию одежды. Представлять стильные и оригинальные наряды исполнительница не доверяет профессиональным моделям, а вместо этого сама презентует новинки в личном микроблоге.

    В личном микроблоге бывшей участницы «золотого состава» поп-группы «ВИА Гра» постоянно появляются новые публикации, которые привлекают внимание многочисленных поклонников. Надежда Мейхер рассказывает про интересные путешествия, яркие открытия и делится новостями личной и творческой жизни.

    Каждая публикация звезды собирает массу восторженных отзывов. Поклонники называют Надежду талантливой, обворожительной, шикарной и удивительной женщиной. Многие даже говорят, что она – украинская версия итальянской актрисы Моники Белуччи.

    «Наденька- красотка! Наша украинская Моника Белуччи», «Красавица! 100 раз красавица! Женщина мечта! Королевна! И талантливая то какая!!! Обожаю Вас! Самая лучшая!», «Обворожительная», «Вы такая позитивная и очень женственная», «Раскошная женщина», - поклонники буквально забрасывают певицу комплиментами.

    В свою очередь 37-летняя красавица продолжает радовать публику все более интересными и роскошными образами.

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    instagram.com/nadyameiher
    instagram.com/nadyameiher
    instagram.com/nadyameiher
    instagram.com/nadyameiher
    instagram.com/nadyameiher
    instagram.com/nadyameiher
    instagram.com/nadyameiher
    instagram.com/nadyameiher
    instagram.com/nadyameiher
    instagram.com/nadyameiher
    instagram.com/nadyameiher
    instagram.com/nadyameiher

    Надежда выглядит превосходно и в длинных вечерних платьях, и в простых джинсах. Многие фанаты даже просят исполнительницу делиться советами по подбору нарядов, называя ее иконой стиля.

    Джерело: joinfo.ua

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