Украинская Моника Белуччи: Надежда Мейхер восхищает поклонников стильным образами



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Надежда Мейхер умеет привлечь внимание красивыми и необычными образами

Популярная украинская певица Надежда Мейхер успевает работать на сцене, сниматься в кино, а также выпускает собственную линию одежды. Представлять стильные и оригинальные наряды исполнительница не доверяет профессиональным моделям, а вместо этого сама презентует новинки в личном микроблоге.

В личном микроблоге бывшей участницы «золотого состава» поп-группы «ВИА Гра» постоянно появляются новые публикации, которые привлекают внимание многочисленных поклонников. Надежда Мейхер рассказывает про интересные путешествия, яркие открытия и делится новостями личной и творческой жизни.

Каждая публикация звезды собирает массу восторженных отзывов. Поклонники называют Надежду талантливой, обворожительной, шикарной и удивительной женщиной. Многие даже говорят, что она – украинская версия итальянской актрисы Моники Белуччи.

«Наденька- красотка! Наша украинская Моника Белуччи», «Красавица! 100 раз красавица! Женщина мечта! Королевна! И талантливая то какая!!! Обожаю Вас! Самая лучшая!», «Обворожительная», «Вы такая позитивная и очень женственная», «Раскошная женщина», - поклонники буквально забрасывают певицу комплиментами.

В свою очередь 37-летняя красавица продолжает радовать публику все более интересными и роскошными образами.

Надежда выглядит превосходно и в длинных вечерних платьях, и в простых джинсах. Многие фанаты даже просят исполнительницу делиться советами по подбору нарядов, называя ее иконой стиля.

Джерело: joinfo.ua