Что не так с нашим обществом: честные иллюстрации Даниэля Гарсии



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boredpanda.com

Иллюстратор Даниэль Гарсия известен рисунками о проблемах современного общества

Даниэль Гарсия — профессиональный художник, который рисует иллюстрации для различных изданий уже более десяти лет.

Чаще всего в своих работах он изображает современные проблемы, на которые общество предпочитает закрывать глаза.

«Как наши отношения меняются из-за влияния технологий?»,«Мы хотим спасти мир, но насколько мы зависимы от рабской работы других людей?», «Какие вещи мешают нам стать лучше?» — это лишь часть вопросов, на которые я пытаюсь ответить в своих работах.

Художник стремится привлечь внимание людей на важные вопросы, оттаскивая от потока бесполезной информации.

Деформация отношений, труда, свободы, эволюция лжи — все это есть в карикатурах Гарсии.

Джерело: boredpanda.com