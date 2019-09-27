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    Что не так с нашим обществом: честные иллюстрации Даниэля Гарсии

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    Что не так с нашим обществом: честные иллюстрации Даниэля Гарсии
    boredpanda.com

    Иллюстратор Даниэль Гарсия известен рисунками о проблемах современного общества

    Даниэль Гарсия — профессиональный художник, который рисует иллюстрации для различных изданий уже более десяти лет. 

    Чаще всего в своих работах он изображает современные проблемы, на которые общество предпочитает закрывать глаза.

    «Как наши отношения меняются из-за влияния технологий?»,«Мы хотим спасти мир, но насколько мы зависимы от рабской работы других людей?», «Какие вещи мешают нам стать лучше?» — это лишь часть вопросов, на которые я пытаюсь ответить в своих работах.

    Художник стремится привлечь внимание людей на важные вопросы, оттаскивая от потока бесполезной информации.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    Что не так с нашим обществом: честные иллюстрации Даниэля Гарсии
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com

    Деформация отношений, труда, свободы, эволюция лжи — все это есть в карикатурах Гарсии.

    Джерело: boredpanda.com

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