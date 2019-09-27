Волынянка стала «Мисс Земля»: фото с конкурса



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Диана Шабас одержала победу в одном из трех главных титулов и стала «Мисс Земля»

20-летняя Диана Шабас из Нововолынска, которая на «Мисс Украина-2019» одержала победу в одном из трех главных титулов и стала «Мисс Земля», поделилась фотографиями с конкурса.

Диана также показала как готовится ее образ на «Мисс Земля-2019». Напомним, три победительницы в конкурсе «Мисс Украина-2019» поборются за корону на трех международных конкурсах красоты.

За несколько дней красавица отправится в Филиппины на подготовку к «Мисс Земля-2019». Участница из каждой страны будет олицетворять цветок. Диане выбрали подсолнечник.

Мисс Земля (англ. Miss Earth) - один самых престижных конкурсов красоты в мире вместе с Мисс Вселенная, Мисс Мира и Мисс Интернешнл, в котором принимают участие представительницы из 90 стран.

Конкурс проводится под эгидой ООН. Основная миссия - сохранение Земли, охрана окружающей среды, живой природы. Победительница становится послом ООН по вопросам развития Программы по сохранению окружающей среды.

Джерело: bug.org.ua