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    Волынянка стала «Мисс Земля»: фото с конкурса

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    Волынянка стала «Мисс Земля»: фото с конкурса
    bug.org.ua

    Диана Шабас одержала победу в одном из трех главных титулов и стала «Мисс Земля»

    20-летняя Диана Шабас из Нововолынска, которая на «Мисс Украина-2019» одержала победу в одном из трех главных титулов и стала «Мисс Земля», поделилась фотографиями с конкурса.

    Диана также показала как готовится ее образ на «Мисс Земля-2019». Напомним, три победительницы в конкурсе «Мисс Украина-2019» поборются за корону на трех международных конкурсах красоты.

    За несколько дней красавица отправится в Филиппины на подготовку к «Мисс Земля-2019». Участница из каждой страны будет олицетворять цветок. Диане выбрали подсолнечник.

    Мисс Земля (англ. Miss Earth) - один самых престижных конкурсов красоты в мире вместе с Мисс Вселенная, Мисс Мира и Мисс Интернешнл, в котором принимают участие представительницы из 90 стран. 

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    Конкурс проводится под эгидой ООН. Основная миссия - сохранение Земли, охрана окружающей среды, живой природы. Победительница становится послом ООН по вопросам развития Программы по сохранению окружающей среды.

    Джерело: bug.org.ua

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