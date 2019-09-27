Реальный СССР: фото американского фотографа Дина Конгера



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facenews.ua

Фотограф National Geographic Дин Конгер побывал во всех 15 советских республиках, посетил десятки городов и подробно рассказал западному читателю о культуре и быте народов СССР, обходя политические вопросы

Американец Дин Конгер прославился как один из лучших фотографов в истории National Geographic и как человек, объездивший в 60-70-е годы весь Советский Союз.

Тогда он побывал в каждой из 15 советских республик с целью показать западному обществу как можно более достоверный облик местных жителей, передать их характер, обрисовать быт и образ жизни, не вдаваясь в политические нюансы.

В 1977 году в свет вышла книга под названием «Путешествие по России, Советский Союз сегодня». В нее вошли фотографии, сделанные Конгером в период с 1966 по 1975 год и сопровождавшиеся текстом журналиста Барта Макдауэлла.

Работа Конгера принесла ему широкое признание. Его не раз называли лучшим газетным и журнальным фотографом года и удостаивали многих наград.

Он занимал должность помощника директора фотоотдела National Geographic, а затем руководил отделом аудиовизуальных услуг. В 1989 году ушел на пенсию и осел в Дуранго, штат Колорадо.

Джерело: facenews.ua