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    Фото

    Реальный СССР: фото американского фотографа Дина Конгера

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    Реальный СССР: фото американского фотографа Дина Конгера
    facenews.ua

    Фотограф National Geographic Дин Конгер побывал во всех 15 советских республиках, посетил десятки городов и подробно рассказал западному читателю о культуре и быте народов СССР, обходя политические вопросы

    Американец Дин Конгер прославился как один из лучших фотографов в истории National Geographic и как человек, объездивший в 60-70-е годы весь Советский Союз. 

    Тогда он побывал в каждой из 15 советских республик с целью показать западному обществу как можно более достоверный облик местных жителей, передать их характер, обрисовать быт и образ жизни, не вдаваясь в политические нюансы.

    В 1977 году в свет вышла книга под названием «Путешествие по России, Советский Союз сегодня». В нее вошли фотографии, сделанные Конгером в период с 1966 по 1975 год и сопровождавшиеся текстом журналиста Барта Макдауэлла.

    Работа Конгера принесла ему широкое признание. Его не раз называли лучшим газетным и журнальным фотографом года и удостаивали многих наград. 

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    facenews.ua
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    facenews.ua
    facenews.ua
    facenews.ua
    facenews.ua
    facenews.ua
    facenews.ua
    facenews.ua
    facenews.ua
    facenews.ua
    facenews.ua
    facenews.ua
    facenews.ua
    facenews.ua
    facenews.ua

    Он занимал должность помощника директора фотоотдела National Geographic, а затем руководил отделом аудиовизуальных услуг. В 1989 году ушел на пенсию и осел в Дуранго, штат Колорадо.

    Джерело: facenews.ua

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