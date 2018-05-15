Дочери Петра Порошенко отпраздновали выпускной в британском колледже

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Евгения и Александра Порошенко

Появились фото Евгении и Александры Порошенко с торжественного мероприятия

Дочери-двойняшки президента Украины Петра Порошенко, Александра и Евгения, отпраздновали выпускной в британском колледже «Конкорд» (Concord College). Мероприятие состоялось, несмотря на то, что выпускной экзамен в этом учебном заведении запланирован лишь на 30 июня.

Выпускной бал состоялся 12 мая. Также традиционное события в этом колледже – т.н. «Фото день», когда выпускники делают снимки на память об учебе.

Фотографировали студентов колледжа «Конкорд», где учатся дети из разных стран, на заднем дворе учебного заведения и неподалеку от старинного замка XIII века – Актон-Барнелл (Acton Burnell).

Параллельно с учебой в британском колледже, Евгения и Александра также проходили обучение в Кловском лицее иностранных языков №77 в Киеве.

Вручение дипломов и вечеринка проходили в украшенном зале. Выпускники традиционно в вечерних платьях и костюмах. Евгения, одна из дочек-двойняшек Порошенко, на выпускном вечере надела ленту «Выпускник».

По данным прессы, дочки президента будут поступать в один из вузов Великобритании. Это и не удивительно, ведь на данный момент Concord College занимает почетное четвертое место по уровню академической подготовки учеников среди школ этой страны. Выпускники поступают в Оксфорд и Кембридж, LSE и Imperial College, Университет Лондона и многие другие высшие учебные заведения по всей Европе.

В школе, обеспечивающей полный пансион, обучение стоит около 1,3 млн грн в год.

Отправить сестер за границу якобы посоветовал старший сын президента – Алексей Порошенко. Нынешний народный депутат закончил Лондонскую экономическую школу и вернулся в Винницу реализовать свои знания. Именно он и рекомендовал родителям, чтобы сестры так же, как и он, параллельно с украинским образованием учились в международной школе.

В следующем году этот же колледж закончит и младший сын президента Михаил.

Джерело: Страна.ua