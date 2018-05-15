  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
    Жизнь

    Дочери Петра Порошенко отпраздновали выпускной в британском колледже

    • Розсилка
    Евгения и Александра Порошенко
    Евгения и Александра Порошенко

    Появились фото Евгении и Александры Порошенко с торжественного мероприятия

    Дочери-двойняшки президента Украины Петра Порошенко, Александра и Евгения, отпраздновали выпускной в британском колледже «Конкорд» (Concord College). Мероприятие состоялось, несмотря на то, что выпускной экзамен в этом учебном заведении запланирован лишь на 30 июня.

    Выпускной бал состоялся 12 мая. Также традиционное события в этом колледже – т.н. «Фото день», когда выпускники делают снимки на память об учебе.

    Фотографировали студентов колледжа «Конкорд», где учатся дети из разных стран, на заднем дворе учебного заведения и неподалеку от старинного замка XIII века – Актон-Барнелл (Acton Burnell).

    3_main

    Параллельно с учебой в британском колледже, Евгения и Александра также проходили обучение в Кловском лицее иностранных языков №77 в Киеве.

    Вручение дипломов и вечеринка проходили в украшенном зале. Выпускники традиционно в вечерних платьях и костюмах. Евгения, одна из дочек-двойняшек Порошенко, на выпускном вечере надела ленту «Выпускник».

    3211

    По данным прессы, дочки президента будут поступать в один из вузов Великобритании. Это и не удивительно, ведь на данный момент Concord College занимает почетное четвертое место по уровню академической подготовки учеников среди школ этой страны. Выпускники поступают в Оксфорд и Кембридж, LSE и Imperial College, Университет Лондона и многие другие высшие учебные заведения по всей Европе.

    В школе, обеспечивающей полный пансион, обучение стоит около 1,3 млн грн в год.

    734078

    Отправить сестер за границу якобы посоветовал старший сын президента – Алексей Порошенко. Нынешний народный депутат закончил Лондонскую экономическую школу и вернулся в Винницу реализовать свои знания. Именно он и рекомендовал родителям, чтобы сестры так же, как и он, параллельно с украинским образованием учились в международной школе.

    В следующем году этот же колледж закончит и младший сын президента Михаил.

    Читайте также: Депутат «Народного фронта» Дейдей женился второй раз. Фото со свадьбы.

    Джерело: Страна.ua

    Читайте також
    Петро Порошенко дети
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ