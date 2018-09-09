Уличные снимки, которые показали жителей города с неожиданной стороны



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Ронен Берка

Уличные фотографии от Ронена Берка, которые покажут вам каменные джунгли совершенном в ином свете

Ронен Берка последние шесть лет всерьез увлечен уличной съемкой и надеется, что его кадры развлекут зрителей и даже удивят. Что касается личных впечатлений автора, он говорит: «В моем случае фотография – это, прежде всего, качественно проведённое время с самим собой».

46-летний израильтянин Ронен Берка живёт на два города. Деля время между Нью-Йорком и Тель-Авивом, он активно снимает на городских улицах. В разных городах люди по-разному реагируют на камеру, некоторые – с подозрением и недовольством. Но любопытство и жажда новых открытий мотивируют фотографа находить для себя и запечатлевать новые места.

Шесть лет назад Ронен, движимый желанием снимать нечто большее, чем семейные кадры, купил первый фотоаппарат. С новой техникой все свои выходные он проводил, блуждая улицами Манхэттена и Бруклина в поисках интересных сцен. Так уличная съёмка стала важной частью его жизни, а сам Ронен примкнул к коллективу уличных фотографов Observe.

«Со временем фотография становится для меня всё более значимой, – говорит Берка. – Я ценю каждую минуту, проведённую с камерой на улице. Кризисные ситуации, которые у меня случались, к счастью, оказались очень краткими. В моём случае фотография – это, прежде всего, качественно проведённое время с самим собой».

Свои работы Ронен Берка публикует на личном сайте, в Instagram и на Flickr.

Джерело: telegraf.com.ua