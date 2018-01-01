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    Plus-size модель Эшли Грэм надела обтягивающее платье с разрезом

    Манекенщица продемонстрировала изысканный наряд
    Знаменитая модель Эшли Грэм, которая прославилась благодаря своим смелым plus-size фотосессиям, вышла на красную дорожку в Нью-Йорке в обтягивающем платье. Красный наряд с открытыми плечами, глубоким декольте и высоким разрезом на левой ноге содержал черные вставки. Образ был дополнен демократичной прической и строгими черными лодочками.  
    • Сьогодні, 12:51
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    Эшли Грэм
    Эшли Грэм

    Манекенщица продемонстрировала изысканный наряд

    Знаменитая модель Эшли Грэм, которая прославилась благодаря своим смелым plus-size фотосессиям, вышла на красную дорожку в Нью-Йорке в обтягивающем платье.

    Красный наряд с открытыми плечами, глубоким декольте и высоким разрезом на левой ноге содержал черные вставки. Образ был дополнен демократичной прической и строгими черными лодочками.  

    Эшли часто получает от поклонников много положительных отзывов и слов благодарности. Вдохновляя своим примером, модель призывает всех любить свое тело и не следовать стандартам, навязанным обществом. Эти идеи бодипозитива она доносит подросткам в школах, а также участвует в гуманитарных миссиях в Южной Африке.

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    Plus-size модель Эшли Грэм надела обтягивающее платье с разрезом
    Plus-size модель Эшли Грэм надела обтягивающее платье с разрезом
    Plus-size модель Эшли Грэм надела обтягивающее платье с разрезом

    30-летняя звезда подиумов пришла на мероприятие вместе со своим супругом, кинооператором Джастином Эрвином, с которым она познакомилась в 2009 году и расписалась в 2010 году.

    Джерело: Сегодня

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