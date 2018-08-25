Японский художник показал, как живется крокодилам: забавные иллюстрации



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Иллюстратор Кейго

Cерия работ показывает страдания крокодила, который живет в человеческом мире

Японский иллюстратор Кейго — настоящая знаменитость Instagram. Он начал рисовать в своё свободное от работы время в 2012 году и с тех пор ежемесячно публикует в интернете 1-2 рисунка.

Стиль же его можно обозначить довольно коротко — абсурд на абсурде и много животных. К настоящему времени у него собралось около 3 тыс. работ, среди которых есть серия, повествующая о жизни крокодилов. Но не простых крокодилов, а тех, кто по какой-то причине, известной лишь автору, стал жить среди людей. И, как выясняется, жизнь эта не так уж и проста.

В какой бы сфере не работал «Гена» или его подруга, им везде безумно мешала бы огромная морда, точнее пасть.

Кейго описывает себя как «обычный служащий, который живет обычной жизнью с женой и дочерью». Он находит счастье в своем увлечении, которое расцвело во что-то гораздо большее, поскольку люди отреагировали на его работу.

«За последние пять лет живопись стала моей ежедневной домашней работой», - говорит он. «Через социальные сети я получил поддержку многих фанатов, и, наконец, я смог опубликовать свои собственные роботи. Большое вам спасибо!»

«Больше всего я боюсь в этом мире, это моя жена. Если моя жена не скажет: «Остановись», я собираюсь продолжать рисовать!»

Джерело: boredpanda.com