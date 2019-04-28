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    Рейнджер поразил сеть селфи с гориллами

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    Рейнджер поразил сеть селфи с гориллами
    boredpanda.com

    Две горные гориллы попали на селфи рейнджера национального парка Вирунга в Демократической Республике Конго. Интересно, что на фотографии гориллы позируют, как люди, стоя на двух ногах и глядя в камеру

    Автор снимка - рейнджер Матье Шамаву, которого эти животные считают своим родителем.

    Матье Шамаву в 2007 году спас двух детенышей горилл, родители которых были убиты браконьерами. Спасенных горилл, которым тогда всего было по четыре месяца, рейнджеры привезли в приют для животных в национальном парке Вирунга.

    По словам замдиректора национального парка Инносента Мбуранумве, осиротевшие обезьяны научились подражать своим воспитателям - рейндежрам, которые заботились о них.

    Мбуранумве говорит, что, подражая своим воспитателям, животные даже научились стоять и передвигаться преимущественно на двух ногах. Но, как говорит заместитель директора парка, это, скорее исключение, и обычно выросшие в приюте животные не способны так подражать человеку.

    «Я был очень удивлен, когда увидел такое... Это было очень смешно. Очень любопытно наблюдать, как горилла может имитировать действия человека и стоять на двух ногах», - говорит Инносент Мбуранумве.

    Национальный парк Вирунга на территории Демократической Республики Конго - один из старейших в Африке. Основные охраняемые обитатели парка - горные гориллы, находящиеся на грани исчезновения.

    Также на территории парка обитают бегемоты, буйволы, саванные слоны, водяные козлы и другие животные. Однако популяции этих животных за последние 50-60 лет сократились как минимум в 10 раз. Так, если в 1959 году бегемотов на территории парка насчитывалось более 26,5 тысяч, то к 2005 году их осталось всего 887.

    Серьезный ущерб популяции диких животных в этом регионе нанесло браконьерство и так называемый Итурийский конфликт - межэтнический конфликт между местными нилотами ленду и банту хема.

    Из-за конфликта территория национального парка стала местом базирования для враждующих группировок, члены которых ведут незаконную охоту на животных.

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    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com
    boredpanda.com


    Также на территории парка активно действуют браконьеры, жертвами которых зачастую становятся не только животные, но и рейнджеры. Так, за последний год в парке были убиты пять рейнджеров. Всего, с 1996 года от рук браконьеров и членов враждующих племен погибли 160 рейнждеров парка Вирунга.

    Джерело: boredpanda.com

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