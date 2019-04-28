Рейнджер поразил сеть селфи с гориллами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

boredpanda.com

Две горные гориллы попали на селфи рейнджера национального парка Вирунга в Демократической Республике Конго. Интересно, что на фотографии гориллы позируют, как люди, стоя на двух ногах и глядя в камеру

Автор снимка - рейнджер Матье Шамаву, которого эти животные считают своим родителем.

Матье Шамаву в 2007 году спас двух детенышей горилл, родители которых были убиты браконьерами. Спасенных горилл, которым тогда всего было по четыре месяца, рейнджеры привезли в приют для животных в национальном парке Вирунга.

По словам замдиректора национального парка Инносента Мбуранумве, осиротевшие обезьяны научились подражать своим воспитателям - рейндежрам, которые заботились о них.

Мбуранумве говорит, что, подражая своим воспитателям, животные даже научились стоять и передвигаться преимущественно на двух ногах. Но, как говорит заместитель директора парка, это, скорее исключение, и обычно выросшие в приюте животные не способны так подражать человеку.

«Я был очень удивлен, когда увидел такое... Это было очень смешно. Очень любопытно наблюдать, как горилла может имитировать действия человека и стоять на двух ногах», - говорит Инносент Мбуранумве.

Национальный парк Вирунга на территории Демократической Республики Конго - один из старейших в Африке. Основные охраняемые обитатели парка - горные гориллы, находящиеся на грани исчезновения.

Также на территории парка обитают бегемоты, буйволы, саванные слоны, водяные козлы и другие животные. Однако популяции этих животных за последние 50-60 лет сократились как минимум в 10 раз. Так, если в 1959 году бегемотов на территории парка насчитывалось более 26,5 тысяч, то к 2005 году их осталось всего 887.

Серьезный ущерб популяции диких животных в этом регионе нанесло браконьерство и так называемый Итурийский конфликт - межэтнический конфликт между местными нилотами ленду и банту хема.

Из-за конфликта территория национального парка стала местом базирования для враждующих группировок, члены которых ведут незаконную охоту на животных.





Также на территории парка активно действуют браконьеры, жертвами которых зачастую становятся не только животные, но и рейнджеры. Так, за последний год в парке были убиты пять рейнджеров. Всего, с 1996 года от рук браконьеров и членов враждующих племен погибли 160 рейнждеров парка Вирунга.

Джерело: boredpanda.com