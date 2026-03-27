Війна проти Ірану виснажує запаси Tomahawk у США: Пентагон б'є на сполох

Наталія Порощук
glavcom.ua
Tomahawk – багатоцільова високоточна дозвукова крилата ракета великої дальності
фото: Raytheon

Головна перевага Tomahawk – здатність уражати цілі на відстані понад 1600 км

За чотири тижні війни проти Ірану американські військові застосували понад 850 крилатих ракет Tomahawk, що викликало занепокоєння частини посадовців Пентагону через стрімке скорочення запасів високоточної зброї. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Washington Post.

Ці ракети залишаються ключовим елементом ударів ще з часу їх першого застосування під час війни в Перській затоці 1991 року. Водночас щороку виробляється лише кілька сотень Tomahawk, а точну кількість на озброєнні Пентагон не розголошує. Головна перевага Tomahawk – здатність уражати цілі на відстані понад 1600 км, що дозволяє уникати ризику для пілотів у повітряному просторі противника.

За словами американських чиновників, активне використання цих ракет у конфлікті з Іраном змушує терміново розглядати можливість їх перекидання з інших регіонів, зокрема Індо-Тихоокеанського, а також питання нарощування виробництва. Джерела зазначають, що Пентагон уважно контролює витрати Tomahawk, адже темпи їх застосування можуть вплинути не лише на поточну кампанію, а й на майбутні операції.

Один із посадовців зауважив, що залишки ракет у регіоні є «занадто низькими», тоді як інший попередив: без втручання ситуація може дійти до рівня «Вінчестера» – військового сленгу, що означає повне вичерпання боєприпасів.

Речник Пентагону Шон Парнелл не уточнив ані кількість витрачених, ані наявних ракет, проте запевнив, що США мають «достатньо ресурсів» для виконання будь-яких завдань у будь-який час і в будь-якому місці, визначеному президентом.

Що відомо про Tomahawk?

Крилата ракета Tomahawk – це високоточна дозвукова зброя класу «поверхня-поверхня», яку виробляють у США. Вона перебуває на озброєнні американських збройних сил із 1983 року та вперше була застосована під час операції «Буря в пустелі» у 1991 році.

Ракети базуються на кораблях, підводних човнах і наземних установках. Вони є одним із ключових елементів ударного потенціалу ВМС США, зокрема використовуються на крейсерах типу Ticonderoga, есмінцях Arleigh Burke, а також підводних човнах класів Ohio, Seawolf і Los Angeles.

Tomahawk розвиває швидкість близько 880 км/год і здатна вражати цілі на відстані від 870 до 2500 км. Ракета вирізняється високою точністю: відхилення від цілі становить приблизно 5-80 м залежно від модифікації. Її загальна маса сягає 1588 кг, із яких 450 кг припадає на бойову частину. Крім того, Tomahawk здатна нести ядерний заряд.

Довжина ракети становить 6,25 м, діаметр – 0,52 м, а розмах крил – 2,67 м.

До слова, Сполучені Штати можуть впевнено підтвердити знищення близько третини ракетного арсеналу Ірану за місяць воєнної кампанії. За словами п’яти співрозмовників, США можуть підтвердити знищення приблизно третини іранських ракет. Водночас ще близько третини арсеналу перебуває у невизначеному стані: ракети могли бути знищені, пошкоджені або опинилися під завалами у підземних бункерах і тунелях.

