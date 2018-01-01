Скрытая сторона повседневных предметов. Впечатляющие фото
- Сьогодні, 20:42
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Розсилка
Уникальные фото показывают то, что обычно скрыто от человеческого глаза
Даже самые обычные повседневные предметы могут удивить, если присмотреться к ним с необычного ракурса. Это лишний раз доказывает, что даже самые банальные вещи хранят магию оригинальности и красоты.
Ресурс Bored Panda составил подборку фотографий, которые дают возможность заглянуть в месте, недоступные для обычного глаза. Пользователи отмечают, что эти снимки расширяют горизонты представления о современном мире.
В частности, снимки показывают, как выглядит закулисье театра, внутренности гитары и двери банковского сейфа, дно боевого корабля, вершина Эвереста и многие другие места и вещи, до которых обычному человеку практически никогда не дано добраться.
Джерело: boredpanda.com