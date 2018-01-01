  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Скрытая сторона повседневных предметов. Впечатляющие фото

    Уникальные фото показывают то, что обычно скрыто от человеческого глаза
    Даже самые обычные повседневные предметы могут удивить, если присмотреться к ним с необычного ракурса. Это лишний раз доказывает, что даже самые банальные вещи хранят магию оригинальности и красоты. Ресурс Bored Panda составил подборку фотографий, которые дают возможность заглянуть в месте, недоступные для обычного глаза. Пользователи отмечают,
    • Сьогодні, 20:42
    • Розсилка
    За кулисами театра
    За кулисами театра

    Уникальные фото показывают то, что обычно скрыто от человеческого глаза

    Даже самые обычные повседневные предметы могут удивить, если присмотреться к ним с необычного ракурса. Это лишний раз доказывает, что даже самые банальные вещи хранят магию оригинальности и красоты.

    Ресурс Bored Panda составил подборку фотографий, которые дают возможность заглянуть в месте, недоступные для обычного глаза. Пользователи отмечают, что эти снимки расширяют горизонты представления о современном мире.

    В частности, снимки показывают, как выглядит закулисье театра, внутренности гитары и двери банковского сейфа, дно боевого корабля, вершина Эвереста и многие другие места и вещи, до которых обычному человеку практически никогда не дано добраться.

    1 з 50
    на весь екран згорнути
    В Нидерландах укладывают плитку
    Черепаха в разрезе
    Внутри гитары
    Ракета NASA покидает нашу атмосферу
    За кулисами театра
    Речные кувшинки с обратной стороны
    Кровяные сосуды руки
    Вершина Эвереста
    Жемчужины в разрезе
    Боевой корабль
    Чем дышит кит
    Аппарат компьютерной томографии в разрезе
    Ранний эмбрион человека на кончике иглы
    Дверь банковского сейфа в разрезе
    Цветение артишока
    Диспетчерская по траффику в Пекине
    Глаз после пересадки роговицы
    Установка высоковольтной линии
    Зеленая изгородь в разрезе
    Внутри знаменитой Пизанской башни
    Корица
    Капсула салюта в разрезе
    Перекати-поле
    Ноги велосипедиста после соревнований
    Шар для боулинга в разрезе
    Внутри девятивольтовой батареи
    Лопость ветряной турбины
    Фонарь в маяке
    Стол для бильярда без крышки
    Один из крупнейших кораблей мира в разрезе
    За кулисами дорожки для боулинга
    Внутри тюбика зубной пасты
    Теплый пол
    Объектив Leica в разрезе
    Мячи для гольфа в разрезе
    Банковская карда без покрытия
    Граната в разрезе
    В чем хранится бензин на бензозаправке
    Зажигалка
    Что прикрывает экран в кинотеатре
    Внутри торпеды
    Терминал на безнозаправке без обшивки
    Детали конструктора Lego изготавливаются из таких капсул
    Телефонный кабель
    Так картошка выгружается из контейнера
    Так выгружается уголь или руда из вагонеток в шахте
    Покрышка в разрезе
    Зал кинотеатра без сидений
    Эскалатор без обшивки

    Фото: 15 ярких фотографий о том, как зимуют дикие животные.

    Джерело: boredpanda.com

    Читайте також
    технології
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ