Составлена подборка лучшего фан-арта сериала «Очень странные дела»

Поклонники знаменитого фильма смастерили серию бытовых вещей и одежды, которая отсылает к его героям

Опубликована подборка остроумного фан-арта популярного сериала «Очень странные дела». Поклонники фильма создали одежду и бытовые предметы, которые отсылают к отдельным его сценам. Сюжет картины разворачивается в ноябре 1983 года в американской провинции Хоукинс (штат Индиана). В местной лаборатории, принадлежащей департаменту

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«Очень странные дела»

Поклонники знаменитого фильма смастерили серию бытовых вещей и одежды, которая отсылает к его героям

Опубликована подборка остроумного фан-арта популярного сериала «Очень странные дела». Поклонники фильма создали одежду и бытовые предметы, которые отсылают к отдельным его сценам.

Сюжет картины разворачивается в ноябре 1983 года в американской провинции Хоукинс (штат Индиана). В местной лаборатории, принадлежащей департаменту энергетики США, таинственным образом пропадает один из сотрудников.

Спустя некоторое время спокойствие тихого городка нарушает еще одно загадочное исчезновение двенадцатилетнего паренька по имени Уилл, который, заигравшись с друзьями, возвращался поздно вечером домой, проезжая на велосипеде по территории, принадлежавшей той самой лаборатории. На следующее утро, подозревая, что с сыном что-то произошло, обеспокоенная мать, позвонив семье друга и выяснив, что ребенка там нет, сразу же обращается в полицию, надеясь, что они помогут отыскать пропавшего мальчика. Однако, узнав о пропаже товарища, друзья Уилла решают не оставаться в стороне и начинают собственное расследование.

Как сообщалось ранее, третий сезон сериала выйдет на экраны в следующем году. После этого, по предварительной информации, должна выйти еще одна порция серий проекта, которая продолжит события полюбившегося фильма.

Ходят слухи, что Netflix надеется закончить сериал до того, как дети актеры пройдут период полового созревания и сильно изменятся.