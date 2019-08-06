Стали известны подробности нового сезона проекта «Я соромлюсь свого тіла»



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Врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла»

Совсем скоро стартует новый сезон популярного медицинского проекта

В этом году команда врачей проекта «Я соромлюсь свого тіла» столкнется сразу с несколькими сверхсложными болезнями, о которых не рассказывали ни в одном из предыдущих сезонов.

Зрители также увидят серию различных экспериментов и развеивание распространенных медицинских мифов - от вопроса «все ли бородавки от лягушек» до «помогает ли моча при ожогах».

Новый сезон - новые вызовы! К врачам «Я соромлюсь свого тіла» акушеру-гинекологу Людмиле Шупенюк, хирургу-травматологу Валерию Ославскому и дерматологу-венерологу Екатерине Безвершенко придут пациенты с невероятно сложными диагнозами - тяжелое заболевание мышц и суставов - артрогрипоз, уникальный случай ранней болезни Паркинсона, запущенная дерматологическая проблема - ринофима, а также мужская анорексия и ложная беременность. Будут и уникальные интимные проблемы, такие как полное удвоение половых органов и перелом полового члена.

«Зрители узнают о новых болезнях, увидят уже известные заболевания, но с другим течением. Они познакомятся с историями новых героев, их судьбами, узнают о новых возможностях лечения. Много полезного мы покажем и расскажем благодаря экспериментам. Выводы будут интересны не только простому зрителю, но и профессионалу. Будем испытывать на себе, как отрезвить выпившего человека, как снять стресс и многое другое», - рассказывает Людмила Шупенюк.

В новом сезоне увеличится количество маленьких пациентов. Для одного из них даже возможность просто поиграть в футбол - заветная мечта. 6-летний Илюша мечтает встать на ноги, ведь мальчик родился с серьезным заболеванием - артрогрипоз. У Ильи недоразвитые мышцы и суставы, искривленные конечности - в результате он не может ходить, а только ползает. Ситуацию осложняет и запущенность болезни, поскольку мать не занималась лечением ребенка. Врачи проекта окажутся перед сложнейшей задачей - поставить Илюшу на ноги и осуществить его мечту сыграть в футбол со старшими братьями.

С какими еще пациентами столкнуться врачи популярного проекта «Я соромлюсь свого тіла» смотрите с 1 сентября на телеканале Стб.