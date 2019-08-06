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    Стали известны подробности нового сезона проекта «Я соромлюсь свого тіла»

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    Врачи проекта&nbsp;&laquo;Я соромлюсь свого тіла&raquo;&nbsp; - Стали известны подробности нового сезона проекта «Я соромлюсь свого тіла»
    Врачи проекта «Я соромлюсь свого тіла» 

    Совсем скоро стартует новый сезон популярного медицинского проекта

    В этом году команда врачей проекта «Я соромлюсь свого тіла» столкнется сразу с несколькими сверхсложными болезнями, о которых не рассказывали ни в одном из предыдущих сезонов.

    Зрители также увидят серию различных экспериментов и развеивание распространенных медицинских мифов - от вопроса «все ли бородавки от лягушек» до «помогает ли моча при ожогах».

    Новый сезон - новые вызовы! К врачам «Я соромлюсь свого тіла» акушеру-гинекологу Людмиле Шупенюк, хирургу-травматологу Валерию Ославскому и дерматологу-венерологу Екатерине Безвершенко придут пациенты с невероятно сложными диагнозами - тяжелое заболевание мышц и суставов - артрогрипоз, уникальный случай ранней болезни Паркинсона, запущенная дерматологическая проблема - ринофима, а также мужская анорексия и ложная беременность. Будут и уникальные интимные проблемы, такие как полное удвоение половых органов и перелом полового члена.

    «Зрители узнают о новых болезнях, увидят уже известные заболевания, но с другим течением. Они познакомятся с историями новых героев, их судьбами, узнают о новых возможностях лечения. Много полезного мы покажем и расскажем благодаря экспериментам. Выводы будут интересны не только простому зрителю, но и профессионалу. Будем испытывать на себе, как отрезвить выпившего человека, как снять стресс и многое другое», - рассказывает Людмила Шупенюк. 

    В новом сезоне увеличится количество маленьких пациентов.  Для одного из них даже возможность просто поиграть в футбол - заветная мечта. 6-летний Илюша мечтает встать на ноги, ведь мальчик родился с серьезным заболеванием - артрогрипоз. У Ильи недоразвитые мышцы и суставы, искривленные конечности - в результате он не может ходить, а только ползает. Ситуацию осложняет и запущенность болезни, поскольку мать не занималась лечением ребенка. Врачи проекта окажутся перед сложнейшей задачей - поставить Илюшу на ноги и осуществить его мечту сыграть в футбол со старшими братьями.

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    Стали известны подробности нового сезона проекта «Я соромлюсь свого тіла»
    Стали известны подробности нового сезона проекта «Я соромлюсь свого тіла»
    Стали известны подробности нового сезона проекта «Я соромлюсь свого тіла»
    Стали известны подробности нового сезона проекта «Я соромлюсь свого тіла»
    Стали известны подробности нового сезона проекта «Я соромлюсь свого тіла»
    Стали известны подробности нового сезона проекта «Я соромлюсь свого тіла»
    Стали известны подробности нового сезона проекта «Я соромлюсь свого тіла»
    Стали известны подробности нового сезона проекта «Я соромлюсь свого тіла»
    Стали известны подробности нового сезона проекта «Я соромлюсь свого тіла»

    С какими еще пациентами столкнуться врачи популярного проекта «Я соромлюсь свого тіла» смотрите с 1 сентября на телеканале Стб.

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