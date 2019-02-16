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    Streetstyle фото: как одеваются гости Недели моды в Нью-Йорке

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    Streetstyle фото: как одеваются гости Недели моды в Нью-Йорке
    vogue.ua

    В Нью-Йорке стартовала Неделя моды, в рамках которой свои новые коллекции уже показали бренды Tom Ford, Ralph Lauren и Brandon Maxwell

    Гостям показов пока везет с погодой, которая позволяет им носить межсезонные пальто нараспашку, подбирать к ним аккуратную обувь и не кутаться в безразмерных шарфах.

    Пока главный стритстайл-тренд на улицах города – одежда всех оттенков бежевого. Девушки носят и костюмы в песочной гамме.
    Ранее, благородные оттенки песка украсили брючные костюмы в коллекциях Loewe, Helmut Lang, Max Mara и многих других брендов.

    Так, Emilia Weakstead и Loewe продемонстрировали пиджаки с контрастными белоснежными воротниками в паре со свободными брюками, Rochas предлагают дополнить классический монохромный образ с помощью асимметричной шелковой блузы, создавая игру цвета и фактур.

    Модный Дом Max Mara, известный своими идеально скроенными пальто песочных оттенков, представил новую модель брючного костюма с оливковым подтоном, отсылающую к армейской униформе.

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    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua

    Также модницы выбирают бежевые пальто Max Mara и уютные охровые свитеры. Те, кто хочет больше цвета, выбирает неон.

    Джерело: vogue.ua

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