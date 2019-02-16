Streetstyle фото: как одеваются гости Недели моды в Нью-Йорке



Розсилка ВІДПРАВИТИ

vogue.ua

В Нью-Йорке стартовала Неделя моды, в рамках которой свои новые коллекции уже показали бренды Tom Ford, Ralph Lauren и Brandon Maxwell

Гостям показов пока везет с погодой, которая позволяет им носить межсезонные пальто нараспашку, подбирать к ним аккуратную обувь и не кутаться в безразмерных шарфах.

Пока главный стритстайл-тренд на улицах города – одежда всех оттенков бежевого. Девушки носят и костюмы в песочной гамме.

Ранее, благородные оттенки песка украсили брючные костюмы в коллекциях Loewe, Helmut Lang, Max Mara и многих других брендов.

Так, Emilia Weakstead и Loewe продемонстрировали пиджаки с контрастными белоснежными воротниками в паре со свободными брюками, Rochas предлагают дополнить классический монохромный образ с помощью асимметричной шелковой блузы, создавая игру цвета и фактур.

Модный Дом Max Mara, известный своими идеально скроенными пальто песочных оттенков, представил новую модель брючного костюма с оливковым подтоном, отсылающую к армейской униформе.

Также модницы выбирают бежевые пальто Max Mara и уютные охровые свитеры. Те, кто хочет больше цвета, выбирает неон.

Джерело: vogue.ua