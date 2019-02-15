Опубликованные фото из наиболее интересных показов Нью-Йоркской недели моды



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vogue.ua

В Нью-Йорке в самом разгаре Неделя моды, в рамках которой бренды демонстрируют свои новые осенне-зимние коллекции

Сред самых интересных - Brandon Maxwell. Дизайнер Брендон Максвелл известен своими яркими однотонными нарядами, которые эффектно смотрятся на красных дорожках и любимы многими знаменитостями.

В новом сезоне он решил сфокусироваться преимущественно на двух оттенках – белом и черном, но силуэты использовал как всегда комплементарные женской фигуре. Юбки-карандаши, платья-колонны в пол и брюки палаццо визуально вытягивают силуэт и делают его стройнее.

Отличительной чертой этой коллекции стало использование верхней одежды, напоминающей броню. Сам Максвелл объяснил это тем, что его семья недавно стокнулась с болезнью и он много думал о защите и безопасности в современной жизни.

Новая коллекция бренда Longchamp была показана в Финансовом Квартале, а на подиуме смешались цитаты разных модных десятилетий ХХ века. Здесь были и 1980-е – время стремительного финансового роста и агрессивной моды, и 1970-е с их расслабленным бохо-шиком, и отголоски из 1960-х, напоминавшие об образах Аниты Палленберг.

Это путешествие во времени, показанное Делафонтен, идеально ложится в концепцию Longchamp – бренда, сумки которого можно встретить во всех главных аэропортах мира. Сама дизайнер рассказывает, что делает одежду не для жертв моды, а реальных женщин, которые путешествуют, живут активной жизнью и наслаждаются каждым новым днем.

В новой коллекции американского дизайнера Джонатана Симкая есть украинский след, ведь посвятил он ее своей матери, семья которой родом из Одессы.

Во время подготовки Симкай просматривал множество фотографий с национальным украинским костюмом, благодаря чему появились платья, словно сшитые из множества платков, характерные для славянской культуры наслоения и насыщенная расцветка.

Джерело: vogue.ua