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    Винил и рыболовные сети: самые горячие тренды с Недели моды в Лондоне

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    Неделя моды в Лондоне - Винил и рыболовные сети: самые горячие тренды с Недели моды в Лондоне
    Неделя моды в Лондоне

    Несмотря на то, что Неделя моды в Лондоне самая короткая в fashion-календаре, ее расписание каждый сезон преподносит сюрпризы, а за британскими самородками всегда интересно наблюдать

    Местные дизайнеры часто обращаются к народным промыслам и традиционным техникам. В этом сезоне они массово вспомнили о вязании крючком - у Джонатана Андерсона платья напоминали рыболовные сети, у Виктории Бекхэм плетеные топы деликатно выглядывали из-под платьев более плотной вязки, а у Ports 1961 накидки вызывали воcпоминания об ажурных деревенских скатертях.

    Также в Лондоне любят и умеют работать с цветом. Именно здесь можно нередко увидеть свежие и неочевидные сочетания. В коллекциях сезона весна-лето 2019 одним из самых интересных стал дуэт розового и салатового.

    По мнению британских дизайнеров следующей весной особенно желанными здесь будут виниловые плащи. Риккардо Тиши в дебютной коллекции для Burberry дал немного драмы - его плащ насыщенного красного оттенка, а Алекса Чанг ищет свой стиль в модели черного цвета.

    Любят в Британии и драматические сюжеты. В новом сезоне наиболее сильными в них оказались Эрдем Моралиоглу и Симон Роша, которые не только играли с фактурами и принтами, но и добавили в свои коллекции шляпы с длинными вуалями, полностью закрывающими лицо.

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    Винил и рыболовные сети: самые горячие тренды с Недели моды в Лондоне
    Винил и рыболовные сети: самые горячие тренды с Недели моды в Лондоне
    Винил и рыболовные сети: самые горячие тренды с Недели моды в Лондоне
    Винил и рыболовные сети: самые горячие тренды с Недели моды в Лондоне
    Винил и рыболовные сети: самые горячие тренды с Недели моды в Лондоне
    Винил и рыболовные сети: самые горячие тренды с Недели моды в Лондоне
    Винил и рыболовные сети: самые горячие тренды с Недели моды в Лондоне
    Винил и рыболовные сети: самые горячие тренды с Недели моды в Лондоне
    Винил и рыболовные сети: самые горячие тренды с Недели моды в Лондоне
    Винил и рыболовные сети: самые горячие тренды с Недели моды в Лондоне
    Винил и рыболовные сети: самые горячие тренды с Недели моды в Лондоне

    Тренд, конечно, не самый практичный, но зато насколько эффектный.

    Джерело: vogue.ua

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