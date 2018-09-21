Винил и рыболовные сети: самые горячие тренды с Недели моды в Лондоне



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Неделя моды в Лондоне

Несмотря на то, что Неделя моды в Лондоне самая короткая в fashion-календаре, ее расписание каждый сезон преподносит сюрпризы, а за британскими самородками всегда интересно наблюдать

Местные дизайнеры часто обращаются к народным промыслам и традиционным техникам. В этом сезоне они массово вспомнили о вязании крючком - у Джонатана Андерсона платья напоминали рыболовные сети, у Виктории Бекхэм плетеные топы деликатно выглядывали из-под платьев более плотной вязки, а у Ports 1961 накидки вызывали воcпоминания об ажурных деревенских скатертях.

Также в Лондоне любят и умеют работать с цветом. Именно здесь можно нередко увидеть свежие и неочевидные сочетания. В коллекциях сезона весна-лето 2019 одним из самых интересных стал дуэт розового и салатового.

По мнению британских дизайнеров следующей весной особенно желанными здесь будут виниловые плащи. Риккардо Тиши в дебютной коллекции для Burberry дал немного драмы - его плащ насыщенного красного оттенка, а Алекса Чанг ищет свой стиль в модели черного цвета.

Любят в Британии и драматические сюжеты. В новом сезоне наиболее сильными в них оказались Эрдем Моралиоглу и Симон Роша, которые не только играли с фактурами и принтами, но и добавили в свои коллекции шляпы с длинными вуалями, полностью закрывающими лицо.

Тренд, конечно, не самый практичный, но зато насколько эффектный.

Джерело: vogue.ua