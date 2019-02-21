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    Фото

    Суперлуние: эффектные снимки пользователей сети Instagram

    • Розсилка
    Суперлуние: эффектные снимки пользователей сети Instagram
    instagram.com/shermazana_photography

    В ночь с 18 на 19 февраля и с 19 на 20 февраля все любители астрономии прильнули к телескопам, чтобы увидеть его — суперлуние

     И это не что-то супергеройское, а очень большая луна, самая большая, которую можно увидеть в 2019 году.

    Суперлуние — это момент, когда луна оказывается ближе, чем на 362 тысячи километров к Земле и это приближение совпадает с полнолунием.

    Если вы всё проспали или в вашем городе была пасмурная погода, помешавшая вам увидеть красоту, то не расстраивайтесь и посмотрите на фото гигантской луны из соцсетей.

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    Суперлуние: эффектные снимки пользователей сети Instagram
    Суперлуние: эффектные снимки пользователей сети Instagram
    Суперлуние: эффектные снимки пользователей сети Instagram
    Суперлуние: эффектные снимки пользователей сети Instagram
    Суперлуние: эффектные снимки пользователей сети Instagram
    Суперлуние: эффектные снимки пользователей сети Instagram
    Суперлуние: эффектные снимки пользователей сети Instagram
    Суперлуние: эффектные снимки пользователей сети Instagram
    Суперлуние: эффектные снимки пользователей сети Instagram
    Суперлуние: эффектные снимки пользователей сети Instagram
    Суперлуние: эффектные снимки пользователей сети Instagram
    Суперлуние: эффектные снимки пользователей сети Instagram
    Суперлуние: эффектные снимки пользователей сети Instagram
    Суперлуние: эффектные снимки пользователей сети Instagram
    Суперлуние: эффектные снимки пользователей сети Instagram
    Суперлуние: эффектные снимки пользователей сети Instagram
    Суперлуние: эффектные снимки пользователей сети Instagram
    Суперлуние: эффектные снимки пользователей сети Instagram
    Суперлуние: эффектные снимки пользователей сети Instagram
    Суперлуние: эффектные снимки пользователей сети Instagram
    Суперлуние: эффектные снимки пользователей сети Instagram
    Суперлуние: эффектные снимки пользователей сети Instagram
    Суперлуние: эффектные снимки пользователей сети Instagram

    В этот раз спутник Земли во время полнолуния приблизился на минимальное расстояние — 356 761 км

    Джерело: twizz.ru

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