Суперлуние: эффектные снимки пользователей сети Instagram



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/shermazana_photography

В ночь с 18 на 19 февраля и с 19 на 20 февраля все любители астрономии прильнули к телескопам, чтобы увидеть его — суперлуние

И это не что-то супергеройское, а очень большая луна, самая большая, которую можно увидеть в 2019 году.

Суперлуние — это момент, когда луна оказывается ближе, чем на 362 тысячи километров к Земле и это приближение совпадает с полнолунием.

Если вы всё проспали или в вашем городе была пасмурная погода, помешавшая вам увидеть красоту, то не расстраивайтесь и посмотрите на фото гигантской луны из соцсетей.

В этот раз спутник Земли во время полнолуния приблизился на минимальное расстояние — 356 761 км

Джерело: twizz.ru