Санта Димопулос рассказала, как прошли две недели после рождения дочери

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instagram.com/santadimopulos

2 недели назад певица стала мамой во второй раз

Так , первое о чем рассказала в Instagram звезда, которая две недели назад родила доченьку, это то что не пользуется услугами няни, а справляется сама.

«У нас нет няни. Это было мое решение и я ни капли об этом не жалею. Есть помощница, которая убирает и готовит, а я наслаждаюсь временем с моей принцессой. И эта связь между нами невозможно описать словами. Говорят, младенцы ничего не понимают. Но я точно знаю, когда мы смотрим друг на друга, когда я разговариваю с ней, она все чувствует и знает!», - призналась Санта.

Также молодая мама похвасталась, что дочка у нее спокойная и умиротворенная, хнычет только когда голодная. Она отметила, девочка находится полностью на грудном вскармливании.

Интересно, что коснулась Димопулос и темы своего состояния после родов.

«Я нахожусь в процессе гормональной перестройки, а значит, я плачу несколько раз на сутки - от счастья, глядя на ребенка; после фильма; от грусти, что муж едет и т.д. И это нормально. Я чувствую себя Шивой с 4-мя руками - я могу одновременно кормить ребенка, сцеживаться, смотреть фильм, пить воду или писать смс», - подлилася певица с підписниками.

Рассекретила также Санта вес и рост своей малышки, а также то, что ей самой осталось сбросить 14 килограммов.