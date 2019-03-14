Тротуары после дождя: невероятные отражения в фотографиях Джошуа Саринана



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В серии фотографий Джошуа Саринана «Поверхность и сознание» представлено опьяняющее очарование тротуаров после дождя

В его руках камера становится инструментом философского созерцания мира, объединяющего природу и воображение. «Мне нравится думать об этих лужах как о путях в другое измерение», – говорит фотограф.

К занятиям фотографией американского невролога Джошуа Саринана привели поиски душевного спокойствия и гармонии. По его словам, фотография позволила ему создать новый язык на пересечении науки и искусства. Интерес к съёмке возник у Саринана в 2001 году, во время путешествий. Постепенно увлечение возрастало. Параллельно работе над диссертаций он осваивал теоретические азы фотоискусства, воплощая свои знания на практике. Кроме того доктор Саринана испытывал к фотографии чисто профессиональный интерес невролога.

Дж. Саринана работал в лабораториях Калифорнийского университета и Массачусетского технологического института. Но однажды в его жизни произошел перелом. Финансирование его исследований было прекращено, жена вскоре должна была родить, и Джошуа потерял уверенность в завтрашнем дне: не спал ночами, нервничал и не знал, что делать.

К счастью, его коллега в это время основал новую лабораторию в Гарвардской медицинской школе при Массачусетской больнице и пригласил Джошуа к себе. В первые месяцы его работы на новом месте шли сильные дожди. Осваиваясь в этом районе, Джошуа совершал много пеших прогулок. Его настроение после недавнего стресса было созерцательным и не отличалось оптимизмом. Погруженный в свои мысли, он часто смотрел под ноги и постепенно увлекся фотографированием луж, попадающихся на его пути.

После рождения сына маршрут Джошуа Саринана был довольно ограничен: в лабораторию и обратно. Ни сил, ни времени на более продолжительные прогулки у него не оставалась. А вот лужи, попадающиеся по дороге, давали волю воображению. Так возник замысел проекта «Поверхность и сознание». Хотя первоначально никаких мыслей о специальной серии фотографий, конечно же, не было. Фотографии дождевых луж, создававшиеся с 2014 года, отражали его естественное настроение. С тех пор серия пополняется новыми снимками, которые Саринана публикует в Instagram.

Самые обычные дождевые лужи внезапно становятся витражами другой реальности. Это – заманчивые оазисы гармонии в мире городской суеты. Название серии подсказано концепцией французского философа Ж.-П. Сартра, согласно которой сознание – это действие, динамика. В этом смысле образ, отраженный в луже, и есть результат такого действия: работы воображения. Основная идея проекта – поиск природной красоты в условиях города. По мнению Джошуа Саринана, фотосъемка – отличный инструмент для этого.

Джерело: cameralabs.org