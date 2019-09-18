96-летний ветеран Второй мировой войны Джордж Монтегю публично рассказал о своей сексуальной ориентации



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mirror.co.uk

96-летний ветеран Второй мировой войны Джордж Монтегю из Великобритании, который был женатым на протяжении 20 лет и стал отцом троих детей, публично рассказал о своей сексуальной ориентации

Британец зарегистрировал брак с мужчиной еще в 2015 году (после 18 лет совместной жизни), и после этого каждый год он принимает участие в гей-параде. Джордж обещает, что доживет до ста лет и будет радоваться своей ориентации и любви, которая его окружает, до конца своих дней.

По словам британца, во время Второй мировой он служил в Военно-воздушных силах Великобритании. Мужчина боялся попасть под арест и разочаровать свою мать, поэтому скрывал ориентацию на протяжении нескольких десятилетий.

В 1981 году его мать умерла. К этому времени Монтегю уже был женат и был отцом троих детей. По его словам, жена знала, что он гей, еще до того как они поженились. Она сказала, что лучше будет замужем за геем, чем останется одинокой.

1997 году 73-летний Монтегю встретил своего нынешнего мужа Сомчая, которому на тот момент было 50 лет. Жена Монтегю сказала: «Я уже провела с тобой 21 год. Твой новый партнер может провести с тобой все оставшееся время».

Джерело: mirror.co.uk