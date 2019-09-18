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    96-летний ветеран Второй мировой войны Джордж Монтегю публично рассказал о своей сексуальной ориентации

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    96-летний ветеран Второй мировой войны Джордж Монтегю публично рассказал о своей сексуальной ориентации
    mirror.co.uk

    96-летний ветеран Второй мировой войны Джордж Монтегю из Великобритании, который был женатым на протяжении 20 лет и стал отцом троих детей, публично рассказал о своей сексуальной ориентации

    Британец зарегистрировал брак с мужчиной еще в 2015 году (после 18 лет совместной жизни), и после этого каждый год он принимает участие в гей-параде. Джордж обещает, что доживет до ста лет и будет радоваться своей ориентации и любви, которая его окружает, до конца своих дней.

    По словам британца, во время Второй мировой он служил в Военно-воздушных силах Великобритании. Мужчина боялся попасть под арест и разочаровать свою мать, поэтому скрывал ориентацию на протяжении нескольких десятилетий.

    В 1981 году его мать умерла. К этому времени Монтегю уже был женат и был отцом троих детей. По его словам, жена знала, что он гей, еще до того как они поженились. Она сказала, что лучше будет замужем за геем, чем останется одинокой.

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    mirror.co.uk
    mirror.co.uk

    1997 году 73-летний Монтегю встретил своего нынешнего мужа Сомчая, которому на тот момент было 50 лет. Жена Монтегю сказала: «Я уже провела с тобой 21 год. Твой новый партнер может провести с тобой все оставшееся время».

    Джерело: mirror.co.uk

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