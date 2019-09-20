Украинская война глазами иностранных художников (фото)



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24tv.ua

За последние годы в Украине появилось целое направление, где художники показывают боевые действия через образы конкретных воинов и палитру их эмоций в разных эпизодах боевых действий

Ричард Джонсон – шотландец, работает в Вашингтоне и создает рефлексии на войну.

Работы Ричарда стали популярными, особенно в среде людей в униформе, после его командировок в горячие точки нашей планеты, где продолжались боевые действия.

«Последние 15 лет я работал полевым художником в Ираке, Афганистане, Конго, Зимбабве, Центральной Африканской республике. Обычно я начинаю с глаз. Из них открывается весь человек», – говорит художник.

Он добавляет, что в него выпускали ракету, он попадал под артиллерийский обстрелы, застревал на минном поле и так далее, поэтому считает себя боевым художником.

Войну изображает и Беата Куркуль – гражданка Литвы, которая уже достаточно длительное время живет в Украине. Интересно, что литовскую художницу в нашу страну привела любовь, и именно ее муж с началом российской агрессии против нашей страны привлек Беату к волонтерству. Семья с друзьями поддерживали украинских пограничников, которые одними из первых были атакованы российскими наемниками.

У Беаты Куркуль также есть воспоминания, связанные с войной, которые она оставила на полотне. Летом 2014 года произошел бой возле Красной Таловки на Луганщине. Тогда погибли четыре пограничника. Среди них был и младший сержант Олег Сороченко.

«На момент гибели Олега его подруга была беременна, они не успели расписаться. Ребенок родился позже и как оказалось это была девочка. Эта работа как иллюстрация этого», – говорит Беата.

Трагедия войны наряду с негативом вызывает много других эмоций, и даже восхищение воинами и их поступками со стороны художников. Ведь люди, которые выполняют свои задачи в экстремальных условиях, по определению не могут быть неинтересными.

И несмотря на красоту этого искусства, хотелось, чтобы оно осталось в прошлом. Как предостережение от человеческой жестокости и ее последствий. А боевые художники переквалифицировались на спортивные, судебные или интеллектуальные сражения.

Джерело: 24tv.ua