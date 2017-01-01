В Харькове нашли рисунок с георгиевской лентой на всю стену

Пользователи социальнх сетей возмущены этим символом

Блогер Марк Савчук опубликовал фотографию, показывающую мурал на всю стену, на котором показана георгиевская лента и орден героя Советского Союза, сообщает «Главком». «Харьков - день первый. Я думал что Северная Корея - это машина времени «в прошлое». Я ошибался – Харьков тоже отличная машина времени.

ГЛАВКОМ



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Харьков. Мурал с георгиевской лентой

Пользователи социальнх сетей возмущены этим символом

Блогер Марк Савчук опубликовал фотографию, показывающую мурал на всю стену, на котором показана георгиевская лента и орден героя Советского Союза, сообщает «Главком».

«Харьков - день первый. Я думал что Северная Корея - это машина времени «в прошлое». Я ошибался – Харьков тоже отличная машина времени. Сплошной серый совок. Напомнил мне Мариуполь (только больше). «Жизнь прекрасна без наркотиков» - этот мем родился в городе Харькове», - написал возмущённый блогер.

Многих комментаторов возмутил этот факт. В связи с этим некоторые вспомнили, что на здании горсовета можно рассмотреть гербы СССР.

Недовольны таким фактом и многие другие пользователи:

Напомним, георгиевская лента стала символом террористов на Донбассе.