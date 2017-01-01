  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    В Харькове нашли рисунок с георгиевской лентой на всю стену

    Пользователи социальнх сетей возмущены этим символом
    Блогер Марк Савчук опубликовал фотографию, показывающую мурал на всю стену, на котором показана георгиевская лента и орден героя Советского Союза, сообщает «Главком». «Харьков - день первый. Я думал что Северная Корея - это машина времени «в прошлое». Я ошибался – Харьков тоже отличная машина времени.
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 11:25
    • Розсилка
    Харьков. Мурал с георгиевской лентой
    Харьков. Мурал с георгиевской лентой

    Пользователи социальнх сетей возмущены этим символом

    Блогер Марк Савчук опубликовал фотографию, показывающую мурал на всю стену, на котором показана георгиевская лента и орден героя Советского Союза, сообщает «Главком».

    «Харьков - день первый. Я думал что Северная Корея - это машина времени «в прошлое». Я ошибался – Харьков тоже отличная машина времени. Сплошной серый совок. Напомнил мне Мариуполь (только больше). «Жизнь прекрасна без наркотиков» - этот мем родился в городе Харькове», - написал возмущённый блогер.

    Многих комментаторов возмутил этот факт. В связи с этим некоторые вспомнили, что на здании горсовета можно рассмотреть гербы СССР.

    Недовольны таким фактом и многие другие пользователи:

    screenshot3

    Напомним, георгиевская лента стала символом террористов на Донбассе. 

    Читайте також
    Харків мурал георгіївська стрічка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ