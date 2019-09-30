В Киеве прошел масштабный фестиваль света (фото)



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facebook.com/KyivLightsFestival

В центре Киева прошел Третий международный фестиваль света и медиаискусства Kyiv Lights Festival 2019

Жителей и гостей столицы удивляли невероятными шоу и световыми инсталляциями. В этот раз в гигантский экран для конкурса 3D-видеомэппинга превратилось здание Киевской городской администрации на Крещатике.

Ярким событием фестиваля стал запуск «Луча грез», основой для которого стали 100 000 детских рисунков, собранных со всей Украины в туре «Моя детская мечта». Работа объединила в себе 3D-мапинг и технологии дополненной реальности AR.

«Луч мечты» создан победителями KLF-2017 анимационной студией SKILZ и студией AR Live Animation для благотворительного проекта 1 + 1 медиа «Исполни мечту».

Также международное жюри выбрало 10 лучших работ конкурса 3D-видеомэппингу 2019 года.

В прошлом году открытие фестиваля проходило на Почтовой площади, а главной сценой тогда стало здание Речного вокзала. Посмотреть на удивительные работы там собрались тысячи людей.

Световые инсталляции показали в прошлом году и на других локациях: на Андреевском спуске, возле Музея истории Украины. Многим запомнилась мультимедийная работа «Возрождение света» с «ожившим» муралом на стене дома на ул. Боричев Ток 33/6-а.

Джерело: segodnya.ua