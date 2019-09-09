Супермодель Алла Костромичева показала фанатам идеальную фигуру в пикантной фотосессии



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instagram.com/alla

Украинская супермодель и судья известного шоу «Топ-модель по-украински» Алла Костромичова показала фанатам идеальную фигуру в необычной фотосессии

На своей странице в Instagram модель опубликовала фото, на которых появилась в пикантных образах. Как видно, Алла стала героиней новой откровенной фотосессии, результатами которой похвасталась в сети.

На первой фотографии супермодель позирует в красивом черном платье с кожаным поясом на талии. Она запечатлена в экстравагантной позе и не смотрит в камеру. На второй фото Алла появилась в уже более раскованном образе, на ней черные трусики и голый торс, который она прикрыла плащом на пуговицах. Здесь модель также не смотрит в камеру, она сидит на диване в грациозной позиции.

На третьей фотографии супермодель позирует в пикантной позе, на ней черные колготки и интересный черно-прозрачный топ, сквозь тонкую ткань которого просвечивается грудь. Алла вальяжно сидит в кресле и вытянула ноги, закинув их на стену.

В подписи к фото супермодель рассказала, кто помогал ей создать этот образ и запечатлеть ее. Поклонники не прошли мимо и принялись комментировать ее фото.

Джерело: znaj.ua