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    Фото

    Супермодель Алла Костромичева показала фанатам идеальную фигуру в пикантной фотосессии

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    Супермодель Алла Костромичева показала фанатам идеальную фигуру в пикантной фотосессии
    instagram.com/alla

    Украинская супермодель и судья известного шоу «Топ-модель по-украински» Алла Костромичова показала фанатам идеальную фигуру в необычной фотосессии

    На своей странице в Instagram модель опубликовала фото, на которых появилась в пикантных образах. Как видно, Алла стала героиней новой откровенной фотосессии, результатами которой похвасталась в сети.

    На первой фотографии супермодель позирует в красивом черном платье с кожаным поясом на талии. Она запечатлена в экстравагантной позе и не смотрит в камеру. На второй фото Алла появилась в уже более раскованном образе, на ней черные трусики и голый торс, который она прикрыла плащом на пуговицах. Здесь модель также не смотрит в камеру, она сидит на диване в грациозной позиции. 

    На третьей фотографии супермодель позирует в пикантной позе, на ней черные колготки и интересный черно-прозрачный топ, сквозь тонкую ткань которого просвечивается грудь. Алла вальяжно сидит в кресле и вытянула ноги, закинув их на стену.

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    instagram.com/alla
    instagram.com/alla
    instagram.com/alla

    В подписи к фото супермодель рассказала, кто помогал ей создать этот образ и запечатлеть ее. Поклонники не прошли мимо и принялись комментировать ее фото.

    Джерело: znaj.ua

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