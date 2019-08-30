В сети смеются над фото недовольного Медведчука в Раде



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facebook.com/MEDVEDCHUKVV

Фото Медведчука из Рады вызвало ажиотаж в сети

В сети опубликовали фото новоизбранного нардепа, одного из лидеров «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука, который на первом заседании Верховной Рады выглядел крайне недовольным.

Фотограф Стас Козлюк опубликовал свежую фотографию из Верховной Рады, на которой видно, насколько расстроен нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук.

«Привет! Соскучились?», - подписал он фото пророссийских депутатов.

facebook.com/stas.kozluk

На снимке самый грустный вид имеет кум Владимира Путина Виктор Медведчук.

Остро отреагировала на фото ведущая Янина Соколова. «Вот так выглядит сегодня Украина. Вы спросите, а где остальные? Ну они есть. Но кто занят другим, а кто не заслужил, чтобы быть занятым Украиной, поэтому не пришел на пары. Есть еще третьи. Но художник их не разглядел за спиной большинства. Впрочем, будет весело», – написала она.

Украинцы принялись обсуждать показательное фото. «Точно! Мориарти», «Его святой водой окропили?», «Кощей бессмертный», «Мерзость», «Отродье. Пророссийское и украиноненавистное», «Дьявол»– написали в комментариях.

Джерело: uaportal.com