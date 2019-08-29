The Maneken опубликовал фото без одежды



Розсилка ВІДПРАВИТИ

themaneken.com

Солист The Maneken Евгений Филатов удивил фолловеров обнаженным фото

Откровенный снимок артист опубликовал на своей странице в Instagram.

На фото Филатов позировал без одежды в номере отеля, повернувшись спиной к камере. Снимок он не подписал, но оставил эмоджи в виде медитирующего человечка.

Подписчики неоднозначно отреагировали на снимок. Фаны были шокированы откровенностью фото, при этом многие отметили, что он выглядит очень эстетично: «Талантливый человек талантлив во всем», «Хорошо пойдет к обложке нового альбома», «Красиво».

instagram.com/themaneken

Евгений Филатов — композитор, саунд-продюсер, основатель украинской группы The Maneken, был судьей Нацотбора на Евровидение. Женат на популярной украинской певице Нате Жижченко (ONUKA).

Проект The Maneken основан в 2007 году, когда лидер группы Евгений Филатов начал выступать и записываться под псевдонимом. В 2008 году выпустил свой дебютный альбом «First Look». Каждая из композиций альбома он сочинил и записал самостоятельно, последовательно исполнив все музыкальные партии.

Летом 2009 года на главной сцене фестиваля Кazaнтип была представлена программа The Maneken Electronic Performance, основанная на использовании нового инструмента IM Table - интерактивного медиа-стола, разработанного компанией Front Pictures.

Всего в творчестве группы 6 альбомов и 3 сингла. Сотрудничал с лейблом Moon Records.

Джерело: style.nv.ua