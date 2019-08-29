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    Шоу-биз

    The Maneken опубликовал фото без одежды

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    The Maneken опубликовал фото без одежды
    themaneken.com

    Солист The Maneken Евгений Филатов удивил фолловеров обнаженным фото

    Откровенный снимок артист опубликовал на своей странице в Instagram.

    На фото Филатов позировал без одежды в номере отеля, повернувшись спиной к камере. Снимок он не подписал, но оставил эмоджи в виде медитирующего человечка.

    Подписчики неоднозначно отреагировали на снимок. Фаны были шокированы откровенностью фото, при этом многие отметили, что он выглядит очень эстетично: «Талантливый человек талантлив во всем», «Хорошо пойдет к обложке нового альбома», «Красиво».

    ____09.31.53
    instagram.com/themaneken

    Евгений Филатов — композитор, саунд-продюсер, основатель украинской группы The Maneken, был судьей Нацотбора на Евровидение. Женат на популярной украинской певице Нате Жижченко (ONUKA).

    Проект The Maneken основан в 2007 году, когда лидер группы Евгений Филатов начал выступать и записываться под псевдонимом. В 2008 году выпустил свой дебютный альбом «First Look». Каждая из композиций альбома он сочинил и записал самостоятельно, последовательно исполнив все музыкальные партии.

    Летом 2009 года на главной сцене фестиваля Кazaнтип была представлена программа The Maneken Electronic Performance, основанная на использовании нового инструмента IM Table - интерактивного медиа-стола, разработанного компанией Front Pictures.

    Всего в творчестве группы 6 альбомов и 3 сингла. Сотрудничал с лейблом Moon Records.

    Джерело: style.nv.ua

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