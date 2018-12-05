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    Фото

    Ветхая красота: Заброшенные дома за северным полярным кругом в объективе норвежского фотографа

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    Ветхая красота: Заброшенные дома за северным полярным кругом в объективе норвежского фотографа
    Фото: Britt Marie Bye, instagram.com/bybrittm

    Невероятно живописные снимки Бритт Мари Бай покорили сеть

    Фотограф Бритт Мари Бай уехала из Осло и начала новую жизнь в Арктике, где документирует старые, заброшенные, стоящие вдали от цивилизации дома.

    «Я фотографировала заброшенные дома за полярным кругом в Норвегии в течение нескольких лет, – рассказывает Бритт Мари Бай. – Проведя так много времени на севере, я полностью влюбилась в непредсказуемую погоду, живописные пейзажи, ослепительный и постоянно меняющийся свет, радушие людей и бесконечные возможности. Поэтому я переехала! Я продала свою квартиру, попрощалась с семьёй и друзьями и начала новую жизнь в Арктике.

    Нелегко было справиться с новой средой и начать всё сначала. Не говоря уже о том, что здесь снег в июне и в сентябре снег, и в любое время года тоже снег. Но у меня есть возможность проводить свободное время, исследуя эти прекрасные окрестности, и делиться историями давно забытых домов, что делает это решение правильным», - отметила Бритт.

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    Ветхая красота: Заброшенные дома за северным полярным кругом в объективе норвежского фотографа
    Ветхая красота: Заброшенные дома за северным полярным кругом в объективе норвежского фотографа
    Ветхая красота: Заброшенные дома за северным полярным кругом в объективе норвежского фотографа
    Ветхая красота: Заброшенные дома за северным полярным кругом в объективе норвежского фотографа
    Ветхая красота: Заброшенные дома за северным полярным кругом в объективе норвежского фотографа
    Ветхая красота: Заброшенные дома за северным полярным кругом в объективе норвежского фотографа
    Ветхая красота: Заброшенные дома за северным полярным кругом в объективе норвежского фотографа
    Ветхая красота: Заброшенные дома за северным полярным кругом в объективе норвежского фотографа
    Ветхая красота: Заброшенные дома за северным полярным кругом в объективе норвежского фотографа
    Ветхая красота: Заброшенные дома за северным полярным кругом в объективе норвежского фотографа
    Ветхая красота: Заброшенные дома за северным полярным кругом в объективе норвежского фотографа
    Ветхая красота: Заброшенные дома за северным полярным кругом в объективе норвежского фотографа
    Ветхая красота: Заброшенные дома за северным полярным кругом в объективе норвежского фотографа
    Ветхая красота: Заброшенные дома за северным полярным кругом в объективе норвежского фотографа
    Ветхая красота: Заброшенные дома за северным полярным кругом в объективе норвежского фотографа
    Ветхая красота: Заброшенные дома за северным полярным кругом в объективе норвежского фотографа
    Ветхая красота: Заброшенные дома за северным полярным кругом в объективе норвежского фотографа
    Ветхая красота: Заброшенные дома за северным полярным кругом в объективе норвежского фотографа
    Ветхая красота: Заброшенные дома за северным полярным кругом в объективе норвежского фотографа
    Ветхая красота: Заброшенные дома за северным полярным кругом в объективе норвежского фотографа
    Ветхая красота: Заброшенные дома за северным полярным кругом в объективе норвежского фотографа
    Ветхая красота: Заброшенные дома за северным полярным кругом в объективе норвежского фотографа
    Ветхая красота: Заброшенные дома за северным полярным кругом в объективе норвежского фотографа
    Ветхая красота: Заброшенные дома за северным полярным кругом в объективе норвежского фотографа
    Ветхая красота: Заброшенные дома за северным полярным кругом в объективе норвежского фотографа
    Ветхая красота: Заброшенные дома за северным полярным кругом в объективе норвежского фотографа
    Ветхая красота: Заброшенные дома за северным полярным кругом в объективе норвежского фотографа
    Ветхая красота: Заброшенные дома за северным полярным кругом в объективе норвежского фотографа
    Ветхая красота: Заброшенные дома за северным полярным кругом в объективе норвежского фотографа
    Ветхая красота: Заброшенные дома за северным полярным кругом в объективе норвежского фотографа
    Ветхая красота: Заброшенные дома за северным полярным кругом в объективе норвежского фотографа
    Ветхая красота: Заброшенные дома за северным полярным кругом в объективе норвежского фотографа
    Ветхая красота: Заброшенные дома за северным полярным кругом в объективе норвежского фотографа
    Ветхая красота: Заброшенные дома за северным полярным кругом в объективе норвежского фотографа
    Ветхая красота: Заброшенные дома за северным полярным кругом в объективе норвежского фотографа
    Ветхая красота: Заброшенные дома за северным полярным кругом в объективе норвежского фотографа
    Ветхая красота: Заброшенные дома за северным полярным кругом в объективе норвежского фотографа
    Ветхая красота: Заброшенные дома за северным полярным кругом в объективе норвежского фотографа
    Фото: Britt Marie Bye, instagram.com/bybrittm

    Север Норвегии с его неоднородными пейзажами – край с суровыми природными красотами и замечательное место, чтобы побыть в уединении. И в то же время, как сказал Оноре де Бальзак: «Одиночество – прекрасная вещь. Но обязательно рядом должен быть кто-то, кому можно было бы время от времени говорить, какая прекрасная вещь одиночество».

    Джерело: cameralabs.org

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