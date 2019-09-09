Кортни Кардашян взбудоражила сеть новой серией снимков



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instagram.com/kourtneykardash

Кажется, у Ким нашлась конкурентка!

Кортни Кардашян взбудоражила сеть новой серией снимков, на которых демонстрирует свою горячую фигуру в экстравагантном образе.

40-летняя американская телезвезда и бизнесвумен Кортни Кардашян занимается сетями не менее активно, чем ее сестра Ким. Поэтому неудивительно, что по профилю светской львицы следят более 81 млн подписчиков.

Там одна из главных героинь реалити-шоу о жизни семейства Кардашян делится почти всем, что с ней случается, а также кадрами со съемок и светских мероприятий.

Недавно Кортни показала серию новых фото, на которых она отдыхает возле дома. Кроме веселых кадров с дочкой Пенелопой, фанаты заметили и экстравагантный образ звезды. Дело в том, что сестра Ким выбрала короткий топ, который подчеркивал ее формы, а также легкие шорты, дополнив все это пиджаком.

Как отметили комментаторы, Кортни - очень горячая мамочка.

Джерело: maximum.fm