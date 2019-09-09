  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Кортни Кардашян взбудоражила сеть новой серией снимков

    • Розсилка
    Кортни Кардашян взбудоражила сеть новой серией снимков
    instagram.com/kourtneykardash

    Кажется, у Ким нашлась конкурентка!

    Кортни Кардашян взбудоражила сеть новой серией снимков, на которых демонстрирует свою горячую фигуру в экстравагантном образе.

    40-летняя американская телезвезда и бизнесвумен Кортни Кардашян занимается сетями не менее активно, чем ее сестра Ким. Поэтому неудивительно, что по профилю светской львицы следят более 81 млн подписчиков.

    Там одна из главных героинь реалити-шоу о жизни семейства Кардашян делится почти всем, что с ней случается, а также кадрами со съемок и светских мероприятий.

    Недавно Кортни показала серию новых фото, на которых она отдыхает возле дома. Кроме веселых кадров с дочкой Пенелопой, фанаты заметили и экстравагантный образ звезды. Дело в том, что сестра Ким выбрала короткий топ, который подчеркивал ее формы, а также легкие шорты, дополнив все это пиджаком.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    instagram.com/kourtneykardash
    instagram.com/kourtneykardash
    instagram.com/kourtneykardash
    instagram.com/kourtneykardash
    instagram.com/kourtneykardash
    instagram.com/kourtneykardash

    Как отметили комментаторы, Кортни - очень горячая мамочка.

    Джерело: maximum.fm

    Читайте також
    знаменитости фотография
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ