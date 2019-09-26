Все образы Елены Зеленской в США: стильные фото

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Первая украинская леди Елена Зеленская, которая сопровождает президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в США, приятно поразила весь мир своими образами

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена завершают свой визит в США, куда они прилетели, чтобы украинский лидер выступил на Генассамблее ООН. Если глава государства оставит после своего отъезда воспоминания о своей речи, в которой он по привычке говорил о российской агрессии, то его супруга — о нарядах, которые она меняла для выходов на мероприятия.

Для полета Зеленская выбрала стильный и лаконичный костюм бежевого цвета с широкими брюками и пиджаком оверсайз. Свой образ первая леди дополнила обувью без каблуков, черным лонгсливом, платком на шее и солнцезащитными очками.

На сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Елена нарядилась в костюм, который состоял из розового жакета с декоративными пуговицами и черной юбки. Свой look она дополнила серьгами с жемчугом, лаконичным клатчем и нежным макияжем.

Для публичного выхода знаменитая украинка подобрала классический штанний костюм голубого цвета, состоящий из штанов, удлиненного пиджака и жилета. Трендовый образ Елена Зеленская дополнила обувью на каблуке и лаконичными украшениями. А вот по выбору макияжа, то первая леди тоже решила не экспериментировать: перед камерами она появилась с дневным make-up, сделав акцент на глаза.

Как известно, штанни костюмы уже стали своеобразной визитной карточкой Елены Зеленская. Именно этот трендовый образ украинская красавица обычно выбирает для публичных выходов. Такие фэшн-предпочтения первая леди объяснила сразу после инаугурации Владимира Зеленского. По ее словам, гардероб она подбирает на основе собственных предпочтений и не пытается подражать чей-то другой стиль.