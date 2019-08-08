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    Всемирный День кошек: украинские звезды и телеведущие показали своих пушистых любимцев

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    Всемирный День кошек: украинские звезды и телеведущие показали своих пушистых любимцев
    lubitekotikov.ru

    Сегодня, 8 августа, во всем мире отмечается День кошек

    Известные украинские звезды и телеведущие рассказали о своих домашних любимцах. Оказалось, для того чтобы стать настоящим кошатником надо всего несколько дней, а некоторые артисты даже подобрали пушистых любимцев на улице.

    Например, певица Камалия свою кошку нашла в сумке и не смогла выставить её на улицу.

    «Белка живет очень много лет. Она как-то прыгнула мне в сумку в раздевалке на конюшне. Я приехала домой, испугалась, почему у меня сумка шевелится и мяукает. Я открыла ее, а оттуда вышла красивая белая кошка. Вот так она у меня и осталась жить», – рассказала артистка в эфире канала «Украина».

    А вот украинский актер Михаил Кукуюк совсем не собирался заводить домашнего любимца, но судьба решила иначе.

    «Жена принесла кота в подарок сестре. Она сказала: три дня он у нас поживет, и я его подарю. Я еще сказал ей: «Если он у нас поживет три дня, то ты его не подаришь – не сможешь». Она мне не поверила. Поэтому, он до сих пор у нас живет», – признался Михаил Кукуюк.


    Актер Михаил кукуюк

    Актер Михаил Кукуюк

    Похожая ситуация произошла и у травести-дивы Монро. Свою третью кошку звезда подобрала на улице.

    «Я проезжала с подругой на машине, и она увидела силуэт кошки. Мы развернулись, я подумала, что ее переехала машина. Когда подъехали, я открыла дверь, кошка сразу же прыгнула в машину и осталась у меня», – рассказала Монро.

    А Тоня Матвиенко призналась, что изначально планировала взять беспородную кошечку.

    «Я принципиально, когда выбирала себе котика, то хотела, чтобы он был обыкновенным – беспородным. Я не люблю все эти понты», – отметила Тоня.


    Любимица Тони Матвиенко

    Любимица Тони Матвиенко

    А вот у эксперта реалити Нового канала «Топ-модели по-украински» Сони Плакидюк и ее жениха Ричарда Горна есть два полосатых питомца: кот Миша и мейн-кун БонБон. Оба представителя кошачьих – абсолютно разные по темпераменту.


    Соня Плакидюк и один из ее котов

    Соня Плакидюк и один из ее котов

    «Мишаня, безусловно, кроватный обитатель, – прокомментировала Соня. – Иногда мне кажется, что это мы с Ричардом спим в его лежаночке, а не он в нашей. Второй кот заходит на кроватную территорию только под покровом ночи (я понимаю, что это не Миша, наощупь – по более жесткой шубке и тугим жирочкам) и обязательно, чтобы никто не видел. Очень самостоятельный Бегемот у нас получился.

    Стоит отметить, что не только у украинских селебритиз есть пушистые любимчики. У покойного дизайнера Карла Лагерфельда белоснежная кошка была не только любимым животным, но и музой.

    Кошка Карла Лагерфельда
    Кошка Карла Лагерфельда

    Специально для была даже создана страница в Instagram. 

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