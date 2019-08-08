Всемирный День кошек: украинские звезды и телеведущие показали своих пушистых любимцев



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lubitekotikov.ru

Сегодня, 8 августа, во всем мире отмечается День кошек

Известные украинские звезды и телеведущие рассказали о своих домашних любимцах. Оказалось, для того чтобы стать настоящим кошатником надо всего несколько дней, а некоторые артисты даже подобрали пушистых любимцев на улице.

Например, певица Камалия свою кошку нашла в сумке и не смогла выставить её на улицу.

«Белка живет очень много лет. Она как-то прыгнула мне в сумку в раздевалке на конюшне. Я приехала домой, испугалась, почему у меня сумка шевелится и мяукает. Я открыла ее, а оттуда вышла красивая белая кошка. Вот так она у меня и осталась жить», – рассказала артистка в эфире канала «Украина».

А вот украинский актер Михаил Кукуюк совсем не собирался заводить домашнего любимца, но судьба решила иначе.

«Жена принесла кота в подарок сестре. Она сказала: три дня он у нас поживет, и я его подарю. Я еще сказал ей: «Если он у нас поживет три дня, то ты его не подаришь – не сможешь». Она мне не поверила. Поэтому, он до сих пор у нас живет», – признался Михаил Кукуюк.





Актер Михаил Кукуюк

Похожая ситуация произошла и у травести-дивы Монро. Свою третью кошку звезда подобрала на улице.

«Я проезжала с подругой на машине, и она увидела силуэт кошки. Мы развернулись, я подумала, что ее переехала машина. Когда подъехали, я открыла дверь, кошка сразу же прыгнула в машину и осталась у меня», – рассказала Монро.

А Тоня Матвиенко призналась, что изначально планировала взять беспородную кошечку.

«Я принципиально, когда выбирала себе котика, то хотела, чтобы он был обыкновенным – беспородным. Я не люблю все эти понты», – отметила Тоня.





Любимица Тони Матвиенко

А вот у эксперта реалити Нового канала «Топ-модели по-украински» Сони Плакидюк и ее жениха Ричарда Горна есть два полосатых питомца: кот Миша и мейн-кун БонБон. Оба представителя кошачьих – абсолютно разные по темпераменту.





Соня Плакидюк и один из ее котов

«Мишаня, безусловно, кроватный обитатель, – прокомментировала Соня. – Иногда мне кажется, что это мы с Ричардом спим в его лежаночке, а не он в нашей. Второй кот заходит на кроватную территорию только под покровом ночи (я понимаю, что это не Миша, наощупь – по более жесткой шубке и тугим жирочкам) и обязательно, чтобы никто не видел. Очень самостоятельный Бегемот у нас получился.

Стоит отметить, что не только у украинских селебритиз есть пушистые любимчики. У покойного дизайнера Карла Лагерфельда белоснежная кошка была не только любимым животным, но и музой.

Кошка Карла Лагерфельда

Специально для была даже создана страница в Instagram.