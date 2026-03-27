103-річні жінки розкрили дієві секрети свого довголіття, які підтверджує наука

Юлія Відміцька
Рут Свідлер (ліворуч на фото) розповіла про секрет свого довголіття
фото:CNBC

Професор підтвердив секрети довголіття жінок та назвав головні фактори довгого життя

103-річні Рослін Менакер та Рут Свідлер розповіли про свої секрети довголіття. Жінки поділилися порадою, як прожити довше, водночас науковці погодилися з їхніми словами. Про це пише «Главком» із посиланням на Yourtango.com.

Як розповіла 103-річна Рослін Менакер, вона завжди була позитивною людиною і саме це допомогло їй прожити понад 100 років. За її словами, саме «щастя, радість, вдячність і позитивний світогляд»  є секретом її довголіття.

Ще одна довгожителька Рут Свідлер, якій також 103 роки теж вважає секретом свого довголіття позитив та щастя. Таке ставлення до життя у Рут Свідлер помічали ще під час навчання у школі. «Коли я заходила до класу, мій вчитель казав: «Доброго ранку, сонечко!». Тому що я була така весела», – поділилася вона у коментарі виданню CNBC.

Ці секрети довголіття не лише власні спостереження жінок. Їх підтримують науковці. Наприклад, колишній професор психології особистості Девід Вотсон заявив, що позитивність та сумлінність є головними факторами довго життя. «Сумлінні люди рідше трапляються в нещасних випадках і краще дбають про своє здоров’я. Вони можуть помірно вживати алкоголь та дотримуватися здорового харчування», – пояснив професор.

Також Девід Вотсон зауважив, що сумлінність можна розвивати та дав поради, як саме це зробити. «Якщо ви хочете підвищити свою сумлінність, дійте більш сумлінно, і ставлення відповідатиме вашій поведінці. Намагайтеся приходити вчасно, виконуйте свої обов’язки», – пояснив професор.

За словами експерта, люди, які психологічно здорові, краще відновлюються після стресу. «Психологічно здорові люди швидше відновлюються. Вони можуть сказати собі: «Це не така вже й велика справа» і знаходять способи повернути рівновагу», – додає Вотсон.

Нагадаємо, довгожителька Анастасія Зарицька відзначила свій ювілей, їй виповнилося 100 років. Жінка назвала головний секрет свого довголіття та розповіла про своє життя довжиною в століття. 100-річна тернополянка має двоє дітей, троє онуків, семеро правнуків і двох праправнуків.

Також повідомлялося, Валентина Ксьондзик з Волині відзначила свій день народження, 20 березня їй виповнився 91 рік. Попри свій вік жінка залишається життєрадісною, щирою та активною. Довгожителька розповіла про історію та головний сенс свого життя.

